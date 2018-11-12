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Ä°stanbul merkezli 7 ilde tapu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik operasyon
Ä°stanbul merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, ev satma bahanesiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 29 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul merkezli 7 ilde ev satma bahanesiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 29 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bir ÅŸebekenin "KimliÄŸini getir tapuyu götür" ÅŸeklindeki radyo reklamÄ±yla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaÅŸÄ±k 100 yurttaÅŸÄ± ev satma bahanesiyle dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "belgede sahtecilik" suçlarÄ±ndan 41 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, Ä°stanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 29 ÅŸüpheli yakalandÄ±. DiÄŸer ÅŸüphelileri yakalama ve arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. (AA)