Ä°zmir'de 'MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±' ihbarÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Ä°zmir'de 'MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±' ihbarÄ±

    • 12 KasÄ±m 2018 10:12

    Ä°zmir aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± sonrasÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Ä°zmir'in Dikili ilçesinde mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balÄ±k çiftlikleri mevkisine 06.20 sularÄ±nda yüzerek çÄ±kan 2 mülteci, teknelerinin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu söyledi.

    Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sevk edildi.

    Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/AA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 10:39
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