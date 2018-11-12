Dikili'de mÃ¼lteci teknesi battÄ±, en az 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan tekne battÄ±. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ÅŸimdiye kadar 6 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'in Dikili ilçesinde mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ±nda, kaybolduÄŸu belirtilen 13 kiÅŸiden 6'sÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. KayÄ±p 6 mülteciyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balÄ±k çiftlikleri mevkisine 06.20 sÄ±ralarÄ±nda yüzerek karaya çÄ±kan 2 mülteci, teknelerinin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 13 kiÅŸinin kaybolduÄŸunu söyledi. Ä°hbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sevk edildi. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Fiber tekneyle denize açÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilen 14'ü Afganistan ve 1'i Ä°ran uyruklu 15 kiÅŸilik gruptan 3'ü çocuk 13 mülteciyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bölgedeki balÄ±kçÄ± tekneleri de katÄ±ldÄ±.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ölenlerin 2'sinin yetiÅŸkin, 4'ünün çocuk olduÄŸu belirtildi. KayÄ±p 4 kiÅŸi için arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 18:45

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