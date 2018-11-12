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Boca-River finalinin ilk ayaÄŸÄ± berabere bitti
Arjantin'in kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼pleri Boca Juniors ile River Plate'i karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren Libertadores KupasÄ± finalinin ilk maÃ§Ä± 2-2 sonuÃ§landÄ±.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafÄ±ndan düzenlenen Libertadores KupasÄ± finali ilk ayaÄŸÄ±nda, Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldÄ±.
Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasÄ±nÄ±n finali, Arjantin'in köklü kulüpleri Boca Juniors ile River Plate'Ä± Superclasico’da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. Çift maç usulündeki finalin ilk ayaÄŸÄ±, baÅŸkent Buenos Aires’teki La Bombonera StadÄ±'nda oynandÄ±.
Ev sahibi ekipten Abila'nÄ±n 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanÄ±t verdi. Boca Juniors, Benedetto’nun 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasÄ±na 2-1 önde gitti.
River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede baÅŸka gol olmayÄ±nca müsabaka 2-2 sona erdi.
River Plate'in sahasÄ±ndaki rövanÅŸ maçÄ±, 24 KasÄ±m Cumartesi günü yapÄ±lacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)