Samsunâ€™da iÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸÃ§ileri destek bekliyor

Samsun'da iÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸÃ§ileri yaptÄ±klarÄ± eylemle iÅŸyerindeki hukuksuzluklarÄ± anlattÄ± ve Samsun halkÄ±ndan destek istedi.

Samsun’da iÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸçileri dün yaptÄ±klarÄ± eylemle iÅŸyerlerinde yaÅŸanan hukuksuzluklarÄ± anlattÄ±.

Ä°stiklal Caddesi Süleymaniye geçidinde buluÅŸarak Makro Market’in Gazi Åžubesi önüne kadar sloganlarla yürüyen iÅŸçilere siyasi partiler, DÄ°SK, KESK üyeleri ve kitle örgütleri de destek verdi.

YürüyüÅŸ boyunca “Tazminat hakkÄ±mÄ±z söke söke alÄ±rÄ±z”, “Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek”, “Ä°ÅŸçiyiz, haklÄ±yÄ±z, kazanacaÄŸÄ±z”, “Samsun uyuma iÅŸine sahip çÄ±k”, “Makro’dan alma suça ortak olma” gibi sloganlar atÄ±ldÄ±.

Makro Market’in önünde iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden Hasan Kaya’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iÅŸyerindeki hukuksuzluklar ve iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± anlatÄ±ldÄ±.

“380 iÅŸçinin maÄŸdur edildiÄŸi, 8-10-12 yÄ±l çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin haklarÄ± gasbedilerek iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” belirtilirken çalÄ±ÅŸmaya devam eden iÅŸçilerin de haksÄ±zlÄ±klara uÄŸramaya devam ettiÄŸi vurgulandÄ±. Ä°ÅŸçilerin 12 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± halde 8 saat için ücret aldÄ±ÄŸÄ±, fazla mesai ücretlerinin ödenmediÄŸi, izin haklarÄ±nÄ±n doÄŸru dürüst kullandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BakanlÄ±k teftiÅŸe geldiÄŸinde önceden patrona haber verildiÄŸini ve müfettiÅŸlerin sorularÄ±na verilecek cevaplarÄ±n dahi önceden iÅŸçilere tehditlerle kabul ettirildiÄŸi belirtildi.

Kaya, “Bizler ekmeÄŸimizin, alÄ±n terimizin peÅŸindeyiz. HaklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz alana kadar da mücadele edeceÄŸiz. Samsun halkÄ±ndan destek bekliyoruz destek olanlara da çok teÅŸekkür ediyoruz. Samsun halkÄ± ÅŸunu iyi bilsin ki bize reva görülen bu haksÄ±zlÄ±klar hukuksuzluklar kölelik koÅŸullarÄ± aynÄ± zamanda yarÄ±n sizin çocuklarÄ±nÄ±za torunlarÄ±nÄ±za da reva görülüyor. Bunun için herkesin desteÄŸi önemlidir bugün keyfi çalÄ±ÅŸtÄ±rma ve haksÄ±zlÄ±klar bütün marketlerde iÅŸyerlerinde yaÅŸanÄ±yor. Bugün bizim baÅŸÄ±mÄ±za geldi mücadele ediyoruz. YarÄ±n herhangi bir iÅŸ yerinde hukuksuzluk yaÅŸanÄ±rsa iÅŸten atmalar olursa mücadele eden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z” diye destek çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°MZA TOPLANACAK

14-15-16 KasÄ±m’da Ä°stiklal Caddesi üzerindeki Ziraat BankasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda imza standÄ± açÄ±larak imza toplanacaÄŸÄ± ve imzalarÄ±n TBMM’ye iletileceÄŸi bilgisi verildi.

DÄ°SK Emekli Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Tacettin AydÄ±n ise iÅŸyerlerinin sermaye için dikensiz gül bahçesine, iÅŸçiler için cehenneme çevrildiÄŸini ifade ederek hukuksuzluklarÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ±, iÅŸçilere haklÄ± mücadelelerinde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ä°ÅŸçiler, aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± bantlayarak bir süre Makro Market’in önünde oturma eylemi yaptÄ±ktan sonra eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±. (Samsun/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 09:42

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