Karar: Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baskÄ± ve ambargo tahammÃ¼l edilemez noktada

Karar gazetesi, kendilerine dÃ¶nÃ¼k baskÄ± ve ilan ambargolarÄ±nÄ±n ekonomik aÃ§Ä±dan tahammÃ¼l edilemez noktaya geldiÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

Karar gazetesi, kendilerine dönük yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± günden bu yana devam eden baskÄ± ve ambargolarÄ±n ekonomik açÄ±dan tahammül edilemez noktaya geldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini Ä°brahim Kiras'Ä±n üstlendiÄŸi gazeteden bugün yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"KARAR gazetesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoÄŸun, sistematik ve arkasÄ± kesilmeyen çeÅŸitli baskÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor. Gazetemize yönelik baskÄ±larÄ±, ambargolarÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haksÄ±zlÄ±klarÄ± bugüne kadar kamuoyuyla paylaÅŸmadÄ±k. Hukukla, mantÄ±kla ve saÄŸduyuyla baÄŸdaÅŸmayan bu uygulamalara mutlaka son verileceÄŸini umduk ve bugüne kadar sabÄ±rla bekledik.

Ne var ki son günlerde gazetemiz üzerinde yaÅŸanan polemikler, okurlarÄ±mÄ±zdan gelen sorular ve en nihayet devam etmekte olan baskÄ±larÄ±n artÄ±k ekonomik olarak tahammül edilemez noktaya gelmiÅŸ olmasÄ± sebebiyle bir açÄ±klama zarureti hasÄ±l olmuÅŸtur.

Öncelikle, yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günden bugüne kadar aralÄ±ksÄ±z uygulanan bir ilan ambargosu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyoruz. Sadece reklamveren durumunda bulunan kamu kuruluÅŸlarÄ± deÄŸil, bütün özel sektör ÅŸirketlerinin gazetemize ilan vermesi açÄ±kça engellenmektedir. Reklamverenler ve ilan-reklam daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapan ajanslar KARAR’a ilan verilmemesi konusunda uyarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu uyarÄ± ve tehditlerin netice almÄ±ÅŸ olduÄŸu zaten gazetenin sayfalarÄ±nda kolayca görülmektedir. Bu hukuk dÄ±ÅŸÄ± ambargoya raÄŸmen gazetemize ilan vermeye teÅŸebbüs eden ÅŸirketler de ikaz edilerek, muhtelif yollarla engellenmektedir. Çok sayÄ±da özel sektör ÅŸirketi bu baskÄ± nedeniyle en temel ticari haklarÄ± olan, gazetemize ilan verme tercihini kullanamamaktadÄ±r.

YapÄ±lan baskÄ±lar, Türk Ticaret Kanunu ve rekabeti düzenleyen kanunlara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu durum demokrasinin temel unsurlarÄ±ndan biri olan basÄ±n özgürlüÄŸüne karÅŸÄ± da açÄ±k bir tehdit ve müdahaledir. Gazetemizi hedef alan bu eylemlerin aynÄ± zamanda açÄ±kça suç teÅŸkil ettiÄŸini belirtiriz.

KARAR Gazetesi bu ÅŸartlar altÄ±nda, personel ve bütün ünitelerde ilk günden bu yana sürekli olarak tasarruf önlemlerine müracaat ederek; sadece BasÄ±n Ä°lan Kurumu gelirleri sÄ±nÄ±rÄ±na mahkûm kalarak, son derece aÄŸÄ±r ekonomik ÅŸartlar altÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na devam etmektedir.

Maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ambargonun ve baskÄ±larÄ±n bir an önce sona erdirileceÄŸini umarak, bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± okurlarÄ±mÄ±za ve kamuoyuna saygÄ±yla duyururuz." (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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