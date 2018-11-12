Kayseri'de 116 mÃ¼lteci zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kayseri'de geri gÃ¶nderme merkezindeki 116 mÃ¼lteci yemek sonrasÄ± rahatsÄ±zlanarak zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, geri gönderme merkezinde bulunan 116 mülteci, yemekten sonra rahatsÄ±zlanÄ±nca gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Merkez Kocasinan ilçesi Gömeç geri gönderme merkezinde meydana gelen olayda, Afganistan, Pakistan ve IraklÄ± mülteciler, öÄŸle yemeÄŸinde yedikleri domates çorbasÄ±, hazÄ±r köfte, makarna ve çikolatalÄ± keki yedikten bir müddet sonra rahatsÄ±zlandÄ±. Bunun üzerine 116 kiÅŸi, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulanslarla çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenilen mülteciler taburcu edildikten sonra tekrar geri gönderme merkezine götürüldü. (Kayseri/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 08:01

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