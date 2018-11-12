Meteorolojiden soÄŸuk hava ve kar uyarÄ±sÄ±

Yeni haftanÄ±n hava durumu raporuna gÃ¶re soÄŸuk havalar yurdun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunda etkili olacak. Meteorolojiden kar uyarÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± hava durumu raporuna göre soÄŸuk havalar bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek.

SalÄ± günü DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenirken Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Marmara bölgesinin bazÄ± illerinde saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altÄ±na alacaÄŸÄ± belirtildi.

SalÄ± günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yaÄŸmasÄ± bekleniyor, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneÅŸli havanÄ±n süreceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan duyuruya göre, havanÄ±n bugün Türkiye'nin kuzey ve doÄŸu kesimlerinde parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, KÄ±rklareli, Ä°stanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kÄ±yÄ± kesimlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Cuma günü yurdun büyük bölümü soÄŸuk havanÄ±n etkisinde. Birçok ilde kar ve saÄŸanak etkili olacak. Hafta boyunca DoÄŸu Anadolu illerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n perÅŸembe ve cuma günleri Bolu'ya da uÄŸramasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

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