Ä°srail'den Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 6'ya yÃ¼kseldi

Ä°srail ordusu, Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinli sayÄ±sÄ± 6'ya yÃ¼kseldi.

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Gazze Åžeridi'nin çeÅŸitli bölgelerine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 6 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü EÅŸref el Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail'in dün akÅŸam Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 3 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. Dünden bu yana yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÅŸerin sayÄ±sÄ± 6'ya yükselmiÅŸ oldu.

Kudra, 8 yaralÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermedi.

SALDIRILAR DEVAM EDÄ°YOR

Ä°srail uçaklarÄ±, birkaç saatlik aranÄ±n ardÄ±ndan Gazze'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±. Son saldÄ±rÄ±larda Gazze'nin batÄ±sÄ±nda hükümete ait bir emniyet merkezi ile Ä°slami Cihad'Ä±n askeri kanadÄ± Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el Belah kentlerindeki iki askeri mevzi hedef alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±larda can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

Ä°srail daha önceki saldÄ±rÄ±larÄ±nda aralarÄ±nda El Aksa Televizyonunun da olduÄŸu 6 binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Mustafa Hassona/AA

Öte yandan, Ä°srail Kamu YayÄ±n KuruluÅŸu (Makan), Gazze'den Ä°srail'in güneyine atÄ±lan roketler ile otobüsün hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda 30 Ä°sraillinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°srail acil yardÄ±m servisi KÄ±zÄ±l Davut YÄ±ldÄ±zÄ± da Askalan'da (AÅŸkelon) bir binaya roket düÅŸmesi sonucu bir Ä°sraillinin öldüÄŸünü, 1'inin de aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

El Aksa Televizyonu ise onlarca Ä°srail askerini taÅŸÄ±yan otobüsün hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ana iliÅŸkin görüntüleri yayÄ±nladÄ±.

Kudra daha önceki açÄ±klamasÄ±nda Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 Filistinlinin öldüÄŸünü, 9'unun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail ordusu dün Gazze'den açÄ±lan ateÅŸ sonucu sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda bir otobüsün isabet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Otobüsün vurulmasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra Ä°srail uçaklarÄ±, Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ, Gazze'den de çok sayÄ±da roket sÄ±nÄ±ra yakÄ±n Yahudi yerleÅŸim birimlerinin olduÄŸu bölgelere fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±, diÄŸer Filistinli gruplarla birlikte Ä°srail'e yönelik "ateÅŸ çemberinin" geniÅŸletilmesi konusunu ciddi bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiklerini belirtti. AçÄ±klamada, yaklaÅŸÄ±k bir milyon Ä°sraillinin "atÄ±lacak roketlerin hedefi olacaÄŸÄ±" ifade edildi.

Ordu, dün akÅŸamdan bu yana Gazze'den Ä°srail tarafÄ±na 300'den fazla roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu roketlerden büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n boÅŸ arazilere düÅŸtüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°SRAÄ°L EL AKSA TELEVÄ°ZYONUNU VURDU

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±, ‘El Aksa’ kanalÄ±nÄ±n Gazze'deki merkezine 10 füze attÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucu kanalÄ±n merkezi tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±m nedeniyle kÄ±sa süreliÄŸine kesilen yayÄ±n baÅŸka bir merkezden yapÄ±lmaya devam etti. Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail'in El Aksa kanalÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± "düÅŸman Ä°srail'in katil zihniyetini yansÄ±tan barbar bir saldÄ±rganlÄ±k" ÅŸeklinde nitelendirdi. Berhum, uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, hukuk ve basÄ±n organlarÄ±nÄ± bu "tehlikeli saldÄ±rÄ±yÄ±" kÄ±namaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°slami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Åžihab da yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kanalÄ±n merkezine yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± "tehlikeli bir ihlâl" olarak deÄŸerlendirdi. Åžihab, saldÄ±rÄ±nÄ±n Filistin direniÅŸini daha da güçlendireceÄŸini ifade etti.

Öte yandan, Filistinli Gazeteciler SendikasÄ± da Ä°srail'in El Aksa kanalÄ±nÄ± hedef almasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Ä°srail ordusu ise Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalÄ±nÄ±n merkezine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, kanalÄ±n "Ä°srail ve vatandaÅŸlarÄ± aleyhinde propaganda yapmasÄ±, broÅŸürler yayÄ±nlamasÄ± ve silah temin etmesi" nedeniyle gerçekleÅŸtirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

FotoÄŸraf: Mustafa Hassona/AA

FÄ°LÄ°STÄ°N HÜKÜMETÄ°: SALDIRILARIN SORUMLUSU Ä°SRAÄ°L

Filistin hükümeti de Gazze'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesinin tüm sorumluluÄŸunun, Ä°srail'e ait olduÄŸunu belirtti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°srail hükümeti, gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rma politikasÄ±yla ülkemizi ve bölgeyi daha fazla tehlikeye sürüklüyor." ifadesini kullandÄ±.

Gazze'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesinin tüm sorumluluÄŸunun, Ä°srail'e ait olduÄŸunu kaydeden Mahmud, Filistin halkÄ±na yönelik yeni katliamlar gerçekleÅŸtirilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

MAHMUD ABBAS SALDIRILARIN DURMASINI Ä°STEDÄ°

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in Gazze'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n durmasÄ± için bölgesel ve uluslararasÄ± düzeyde görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdi. Filistin haber ajansÄ± WAFA'ya göre, Abbas, gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmelerde, saldÄ±rÄ±larÄ±n derhal durmasÄ± ve bölgenin yÄ±kÄ±ma sürüklenmemesi için uluslararasÄ± topluma çaÄŸrÄ±da bulundu.

Ä°srail parlamentosunda Arap milletvekili Ahmed et-TÄ±ybi de akan Filistin ve Ä°srail kanÄ±ndan BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. TÄ±ybi açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°srail halkÄ±nÄ±n, hem Filistin hem de Ä°sraillilerin kanÄ±nÄ±n akmasÄ±na sebep olan kiÅŸinin Netanyahu olduÄŸunu bilmesi gerekiyor" ifadesini kullandÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± ve Gazze'ye yönelik ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Filistin EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Gazze'de bugün eÄŸitime ara verilmesine karar verdi.

FKÖ'DEN ULUSLARARASI KORUMA ÇAÄžRISI

Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olan abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'ne uluslararasÄ± koruma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ureykat, Ä°srail'in son yÄ±llarda çocuklarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu binlerce Filistinliyi öldürdüÄŸünü söyleyerek, "Ä°srail hükümeti, Filistin halkÄ±na düzenlediÄŸi tüm saldÄ±rÄ±larÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesine rapor edileceÄŸinin farkÄ±nda olmalÄ±." ifadesini kullandÄ±.

AçÄ±klamasÄ±nda Gazze'deki gerginlikten dolayÄ± Ä°srail'i sorumlu tuttuklarÄ±nÄ± dile getiren Ureykat, "Gazze'ye uluslararasÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± talebimizi yineliyoruz. UluslararasÄ± camiadan Gazze'de yeni bir katliamÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gereken her ÅŸeyi yapmasÄ±nÄ± istiyoruz." cümlelerini kullandÄ±.

GAZZE SINIRINA TANK SEVKÄ°YATI

Öte yandan Ä°srail ordusu, abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'ndeki birliklerine tank sevkiyatÄ± yaptÄ±. Sevkiyatta çok sayÄ±da tank Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na gönderildi.

FotoÄŸraf: AA

'70'TEN FAZLA HEDEF VURULDU'

Ä°srail ordusu, Gazze'den atÄ±lan roketlerin ardÄ±ndan düzenlenen saldÄ±rÄ±larda, ÅŸu ana kadar Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± ve Ä°slami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ä°srail ordusu bölgeye iki adet Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin daha gönderileceÄŸini duyurdu.

Ordudan yapÄ±lan açÄ±klamada, akÅŸam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakÄ±n roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu roketlerin 60'Ä±nÄ±n Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, atÄ±lan diÄŸer roketlerin büyük bir bölümünün boÅŸ arazilere düÅŸtüÄŸü ifade edilmiÅŸti.

29 Ä°SRAÄ°LLÄ° YARALANDI

Ä°srail Ordusunun açÄ±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roket sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'e yükseldiÄŸi ve söz konusu saldÄ±rÄ±larda 29 Ä°sraillinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi geçildi. Demir Kubbe isimli füze savunma sistemlerinin atÄ±lan roketlerden 60'Ä±nÄ± etkisiz hale getirdiÄŸi kaydedildi.

NETANYAHU SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAÅžKANI Ä°LE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da Gazze'de tÄ±rmanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan baÅŸkent Tel Aviv'de Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot ile bölgede yaÅŸanan son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmek üzere bir araya geldi.

BM'DEN SÜKUNET ÇAÄžRISI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) OrtadoÄŸu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, abluka altÄ±ndaki Gazze'de artan gerginliÄŸin ardÄ±ndan taraflara sükunet çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Mladenov, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada , son 24 saatte Gazze'de yaÅŸanan gerginliÄŸin çok tehlikeli boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BM'nin, MÄ±sÄ±r ve diÄŸer taraflarla Gazze'de kritik eÅŸiÄŸin aÅŸÄ±lmamasÄ± için yakÄ±n çalÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸunu belirten Mladenov, Ä°srail ve Gazze'deki Filistinli gruplara sükunet çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, "Roketler durdurulmalÄ±, tüm taraflar itidalli davranmalÄ±. Åžiddet sarmalÄ±nÄ± tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçÄ±nÄ±lmamalÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

AB: GAZZE'DEKÄ° ÅžÄ°DDET ACÄ°LEN SONA ERMELÄ°

Avrupa BirliÄŸi (AB), Gazze Åžeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endiÅŸe verici olduÄŸunu belirterek, tüm ÅŸiddet içerikli faaliyetlerin acilen sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, sivilleri hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±n kabul edilemez olduÄŸu bildirilerek, “Gazze Åžeridi'ndeki ÅŸiddet acilen sona erdirilmeli” ifadesini kullandÄ±.

Gazze Åžeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekilen açÄ±klamada, tüm taraflara sivillerin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmaktan kaçÄ±nma ve gerginliÄŸi azaltma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI: ULUSLARARASI TOPLUM HAREKEE GEÇMELÄ°

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, "Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan uluslararasÄ± toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir." dedi. KalÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu saldÄ±rÄ±lar Ä°srail'in hukuk tanÄ±maz, zorba ve iÅŸgalci tutumunu bir kez daha göstermiÅŸtir. Ä°srail, Gazze halkÄ±na yönelik bu saldÄ±rÄ±larÄ± derhal durdurmalÄ±dÄ±r. Ä°srail’in saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan uluslararasÄ± toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarÄ±nÄ± açÄ±k hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü deÄŸiÅŸtirerek provokasyon yapan Ä°srail’in iÅŸgalci ve yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±na bütün dünya 'dur' demelidir" ifadesini kullandÄ±.

"Filistin’de tek çözüm, iki devletli çözümdür." ifadesini kullanan KalÄ±n, "Mevcut Ä°srail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadÄ±ÄŸÄ± ve süreci sabote etme gayreti içinde olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Filistin halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güvenliÄŸini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesi mümkün deÄŸildir. Filistin halkÄ± yalnÄ±z ve çaresiz deÄŸildir." diye konuÅŸtu. KalÄ±n, "Türkiye, haklÄ± davasÄ±nda Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edecektir." dedi.

Ä°RAN'DAN SALDIRILARA KARÅžI MÜDAHALE ÇAÄžRISI

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi Tahran'Ä±n, Ä°srail'in Gazze'deki sivil halka yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uluslararasÄ± topluma acil müdahale çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

FotoÄŸraf: AA

ÖNCEKÄ° GÜN 7 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir Hamas komutanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 7 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 7 Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ordusu çatÄ±ÅŸmada bir askerinin öldürüldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybeden Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu HatÄ±r (21) olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°SRAÄ°L ASKERÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Gazze Åžeridi'nin güneyine dün akÅŸam Ä°srail ordusunun düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 Ä°srail askeri öldürülmüÅŸtü.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°srail ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada bir Ä°srail askeri öldü, 1 asker ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±" ifadelerine yer verildi.

Ä°srail ordu sözcüsü Avichay Adraee, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Gazze'den Ä°srail'e 10 roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸini aktardÄ±.

Gazze tarafÄ±ndan ise atÄ±lan roketlerin sorumluluÄŸunu ise üstlenen olmadÄ±.

Söz konusu açÄ±klama, Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin güneyine yaptÄ±ÄŸÄ± ve 7 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerçekleÅŸti.

HAMAS KOMUTANINA SUÄ°KAST

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el Kassam TugaylarÄ± olayla ilgili daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bir grup Ä°srail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kÄ±sÄ±mlarÄ±na girdiÄŸini ve Tugay komutanlarÄ±ndan Nur Bereke'ye suikast düzenlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°srail ordusu ise açÄ±klamasÄ±nda, "Kuvvetlerimiz, Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdi. Operasyonun ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±." ifadesine yer vermiÅŸti. (Gazze/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 13:32

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