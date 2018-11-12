Ä°srail'den Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±

Ä°srail ordusu, Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±. SaldÄ±rÄ±da 3 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Gazze Åžeridi'nin çeÅŸitli bölgelerine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el-Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail iÅŸgal güçlerinin Gazze Åžeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef almasÄ± sonucu 2 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 3 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ä°srail'in Refah kentinin doÄŸusunda bir grup Filistinliyi hedef alan saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade eden Kudra, ölenlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) ve Hamed Muhammed Musa en-Nahl (23) olduÄŸunu ifade etti.

Gazze Åžeridi'nin çeÅŸitli bölgelerine düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kudra, yaralÄ±larÄ±n durumuna iliÅŸkin ise bilgi vermedi.

Ä°srail ordusu, Gazze'den Ä°srail tarafÄ±na atÄ±lan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardÄ±ndan bölgeye hava saldÄ±rÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±.

Ordudan yapÄ±lan açÄ±klamada, Hamas’Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±na ve Ä°slami Cihad'a ait 20’den fazla hedefin vurulduÄŸu, saldÄ±rÄ±larda savaÅŸ uçaklarÄ±, helikopterler ve tanklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

19 Ä°SRAÄ°LLÄ° YARALANDI

AçÄ±klamada ayrÄ±ca Gazze'den Ä°srail tarafÄ±na akÅŸam saatlerinden bu yana 200'e yakÄ±n roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, atÄ±lan roketlerden 60'Ä±nÄ±n Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸi iddia edildi. AtÄ±lan diÄŸer roketlerin büyük bir bölümünün de boÅŸ arazilere düÅŸtüÄŸü belirtildi.

Öte yandan Ä°srail acil yardÄ±m servisi KÄ±zÄ±l Davut YÄ±ldÄ±zÄ± Gazze'den atÄ±lan roketlerden dolayÄ± 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaralÄ±lardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu açÄ±kladÄ±.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise "SavaÅŸ uçaklarÄ±mÄ±z, Gazze'deki hedeflerini vuruyor" ifadesine yer verilmiÅŸti.

5 Ä°SRAÄ°LLÄ° YARALANDI

Otobüsü hedef alan saldÄ±rÄ±nÄ±n ne tür bir silahla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve hasara iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±lmazken, Gazze'den Ä°srail tarafÄ±na 80'den fazla roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bölgede sirenlerin çaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°srail acil yardÄ±m servisi KÄ±zÄ±l Davut YÄ±ldÄ±zÄ± ise Gazze'den atÄ±lan roketlerden dolayÄ± 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. YaralÄ±lardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

NETANYAHU SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAÅžKANI Ä°LE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Öte yandan, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Gazze'de tÄ±rmanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan baÅŸkent Tel Aviv'de Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot ile bölgede yaÅŸanan son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmek üzere bir araya geldi.

7 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir Hamas komutanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 7 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 7 Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ordusu çatÄ±ÅŸmada bir askerinin öldürüldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el Kudra yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybeden Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu HatÄ±r (21) olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°SRAÄ°L ASKERÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Gazze Åžeridi'nin güneyine dün akÅŸam Ä°srail ordusunun düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 Ä°srail askeri öldürülmüÅŸtü.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°srail ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada bir Ä°srail askeri öldü, 1 asker ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±" ifadelerine yer verildi.

Ä°srail ordu sözcüsü Avichay Adraee, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Gazze'den Ä°srail'e 10 roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸini aktardÄ±.

Gazze tarafÄ±ndan ise atÄ±lan roketlerin sorumluluÄŸunu ise üstlenen olmadÄ±.

Söz konusu açÄ±klama, Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin güneyine yaptÄ±ÄŸÄ± ve 7 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerçekleÅŸti.

HAMAS KOMUTANINA SUÄ°KAST

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el Kassam TugaylarÄ± olayla ilgili daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bir grup Ä°srail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kÄ±sÄ±mlarÄ±na girdiÄŸini ve Tugay komutanlarÄ±ndan Nur Bereke'ye suikast düzenlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°srail ordusu ise açÄ±klamasÄ±nda, "Kuvvetlerimiz, Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdi. Operasyonun ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±." ifadesine yer vermiÅŸti. (Gazze/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 21:02

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