Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne saldÄ±rdÄ±, 7 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da 7 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°srail ordusu Ã§atÄ±ÅŸmada bir askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir Hamas komutanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 7 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 Filistinli yaralandÄ±. Ä°srail ordusu çatÄ±ÅŸmada bir askerinin öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el Kudra'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Han Yunus'un doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na düzenlenen saldÄ±rÄ±da 7 Filistinlinin öldüÄŸü, 7'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kudra, hayatÄ±nÄ± kaybeden Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu HatÄ±r (21) olarak açÄ±kladÄ±.

Kudra, ayrÄ±ca, saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tüm ekiplerinin teyakkuz haline getirildiÄŸini kaydetti.

Ä°SRAÄ°L ASKERÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Gazze Åžeridi'nin güneyine dün akÅŸam Ä°srail ordusunun düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 Ä°srail askeri öldürüldü.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°srail ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada bir Ä°srail askeri öldü, 1 asker ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±." ifadelerine yer verildi.

Ä°srail ordu sözcüsü Avichay Adraee, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Gazze'den Ä°srail'e 10 roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸini aktardÄ±.

Gazze tarafÄ±ndan ise atÄ±lan roketlerin sorumluluÄŸunu henüz üstlenen olmadÄ±.

Söz konusu açÄ±klama, Ä°srail ordusunun abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin güneyine yaptÄ±ÄŸÄ± ve 7 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerçekleÅŸti.

HAMAS KOMUTANINA SUÄ°KAST

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el Kassam TugaylarÄ± olayla ilgili daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bir grup Ä°srail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kÄ±sÄ±mlarÄ±na girdiÄŸini ve Tugay komutanlarÄ±ndan Nur Bereke'ye suikast düzenlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°srail ordusu ise açÄ±klamasÄ±nda, "Kuvvetlerimiz, Gazze Åžeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleÅŸtirdi. Operasyonun ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±." ifadesine yer vermiÅŸti. (Gazze/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 07:26

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