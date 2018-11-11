BaÅŸakÅŸehir Kanuni Sultan SÃ¼leyman Ã¶ÄŸrenci yurdunda ses Ã§Ä±karma eylemi

BaÅŸakÅŸehir Kanuni Sultan SÃ¼leyman KYK Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda Ã¶ÄŸrenciler yurt sorunlarÄ±na karÅŸÄ± ses Ã§Ä±karma eylemi yaptÄ±.

Ender Åžiar ARGIN

Ä°STANBUL

Ä°stanbul'daki BaÅŸakÅŸehir Kanuni Sultan Süleyman KYK Erkek ÖÄŸrenci yurdunda öÄŸrenciler yurt sorunlarÄ±na karÅŸÄ± ses çÄ±karma eylemi yaptÄ±.

Saat 21.00 sularÄ±nda tüm öÄŸrenciler vizelerine çalÄ±ÅŸÄ±rken bir anda elektriklerin gitmesi öÄŸrencilerin sabrÄ±nÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu. Daha önce de yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lardan yakÄ±nan öÄŸrenciler, aylardÄ±r yurtta internetin olmamasÄ± ve yurdun ulaÅŸÄ±m açÄ±sÄ±ndan çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± konumda olduÄŸunu söylediler. 2 aydÄ±r yurt yönetiminin kendilerini oyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden öÄŸrenciler, bugün yaÅŸanan olaylarÄ±n yaÅŸanan sorunlarÄ±n son noktasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Yurdun bahçesine inip slogan atan ve ses çÄ±karma eylemi yapan öÄŸrenciler yurtta hiçbir ÅŸeyin yolunda gitmediÄŸini, bu sÄ±kÄ±ntÄ±lar için kullanabilecekleri tüm yollarÄ± kullanmalarÄ±na raÄŸmen sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ±, son çare olarak protesto etme haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± kaydettiler. 300-400 öÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde “Yönetim istifa” ve “Ä°nternet hakkÄ±mÄ±z” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Olay yerine gelen polislerin bir an önce eylemin bitirilmesi gerektiÄŸini, haklarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde alamayacaklarÄ±nÄ±, dilekçe yazmalarÄ± gerektiÄŸini söylediklerini belirten öÄŸrenciler yaklaÅŸÄ±k 800 dilekçe yazdÄ±klarÄ±nÄ± ancak yönetim tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek protestoya devam ettiklerini belirttiler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 00:06

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