Bulgaristan'da halk zamlara karÅŸÄ± sokakta

Bulgaristan'da yeni vergiler ve akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ± protesto eden vatandaÅŸlar hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ± istedi.

Bulgaristan'da, halk getirilen yeni vergiler ve akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ± protesto için sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Sofya'da baÅŸlayÄ±p ülke geneline yayÄ±lan eylemlerde, vatandaÅŸlar araçlarÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na giden yollarda uzun kuyruklar oluÅŸturarak geçiÅŸleri kapatÄ±rken, eylemlerin hükümetin istifasÄ±na kadar devam edeceÄŸi belirtildi.

DHA'nÄ±n haberine göre Bulgaristan'Ä±n BaÅŸkenti Sofya'da halk, getirilen yeni vergiler ve akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ± protesto etmek için eylemlere baÅŸladÄ±. KÄ±sa sürede eylemler tüm ülkeye yayÄ±ldÄ±.

Yüksek akaryakÄ±t fiyatlarÄ±, taÅŸÄ±t vergilerine karÅŸÄ± kitlesel protestolar yapÄ±lÄ±rken, hafta sonu olmasÄ± nedeniyle eylemler geniÅŸ katÄ±lÄ±mcÄ± buldu.

Bulgaristan'dan baÅŸka ülkelere açÄ±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na giden yollarda biriken eylemciler yollarÄ± trafiÄŸe kapatarak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Protestocular Filibe, Stara Zagora, Yambol ve Burgas yakÄ±nlarÄ±ndaki otoyoldaki trafiÄŸi durdurdu.

Eylemciler yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren 510 leva olan asgari ücretin 750 levaya çÄ±kmasÄ±nÄ±, asgari emekli maaÅŸÄ±nÄ±n 350 leva, hemÅŸirenin baÅŸlangÄ±ç â€‹â€‹maaÅŸÄ±nÄ±n 1200 leva olmasÄ± ve doktor maaÅŸlarÄ±nÄ±n da 2000 leva olmasÄ±nÄ± istiyor. (HABER MERKEZÄ°)

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