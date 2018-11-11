BalÄ±kesir'de uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼ iddiasÄ±

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± Ã¼zerine jandarma ve itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

BalÄ±kesir’in AyvalÄ±k ilçesinde, sosyal medyada yayÄ±lan uçak düÅŸtüÄŸü yönündeki iddialar bölgede hareketli saatler yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.

BalÄ±kesir ValiliÄŸi ve AyvalÄ±k KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, uçak düÅŸtü iddialarÄ±nÄ± doÄŸrulamazken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin kÄ±rsal Çakmak ve KÄ±rcalar Mahalleleri’nde iddialarÄ±n ardÄ±ndan devriyelerini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.



AyvalÄ±k’Ä±n kÄ±rsal Çakmak ve KÄ±rcalar Mahalleleri arasÄ±nda sosyal medyada bir uçaÄŸÄ±n düÅŸtükten sonra çekildiÄŸi iddia edilen duman görüntüleri, ilçede hareketli saatler yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Sosyal medyada yayÄ±lan görüntü ve söylentiler sonrasÄ± ilçedeki itfaiye, jandarma ve polise uçak düÅŸtü ihbarÄ± yapÄ±lÄ±rken, araÅŸtÄ±rma yapan ekipler herhangi bir bulgu veya bilgiye rastlamadÄ±. BalÄ±kesir ValiliÄŸi ve ilçe kaymakamlÄ±k yetkilileri ise, kendilerine uçak düÅŸtüÄŸü ÅŸeklinde kolluk kuvvetlerinden bir bilgi ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtek, söylenti ve görüntüleri doÄŸrulamadÄ±.



Söylentiler üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri görüntülerin çekildiÄŸi iddia edilen Çakmak ve KÄ±rcalar Mahalleleri’nde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.(DHA)

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