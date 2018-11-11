Ä°ran ambargoyu aÅŸmak iÃ§in petrolÃ¼ borsadan satÄ±yor

Ä°ran Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Ä°ran ambargosuna karÅŸÄ± petrolÃ¼n borsa fiyatÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek yanÄ±t vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°ran Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji BorsasÄ±'nda satÄ±ÅŸa sunduÄŸu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düÅŸürdü.

Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, bugün ikinci defa borsaya arz edilen 700 bin varil petrolün varilinin 64 dolar 97 sentten satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Borsadaki petrolün 245, 245 ve 210'ar bin varil olmak üzere 3 ayrÄ± sipariÅŸ halinde 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan satÄ±l alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, arzÄ±n petrol ihracatÄ±nda özel sektörün kapasitesinden yararlanÄ±lmasÄ± ve petrol satÄ±ÅŸÄ±ndaki kanallarÄ±n çeÅŸitlendirilmesi amacÄ±yla gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilk defa 28 Ekim'de borsada satÄ±ÅŸa sunulan Ä°ran petrolünün varil baÅŸÄ±na en düÅŸük fiyatÄ±nÄ±n 79 dolar 15 sent olarak belirlendiÄŸi, en yüksek fiyatÄ±n ise petrol piyasasÄ±ndaki dalganlamaya göre belirleneceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

AlÄ±m için yapÄ±lacak baÅŸvurulardan önce toplam tutarÄ±n yüzde 10'unun peÅŸin olarak yatÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ± getirilen uygulamada satÄ±ÅŸÄ±n ÅŸekli ise yüzde 20 peÅŸin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kuru üzerinden olacak.

Ä°ran'Ä±n bu adÄ±mla petrolü hedef alan ikinci yaptÄ±rÄ±m paketine karÅŸÄ± petrolünü ülke içinde deÄŸerli hale getirmeyi ve nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayarak ambargoyu delmeyi hedeflediÄŸi belirtiliyor. (AA)

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