Kayseriâ€™den Gebzeâ€™ye KÄ±z KardeÅŸlik KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€¦

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸiâ€™nin 'Kayseriâ€™den Gebzeâ€™ye KÄ±z KardeÅŸlik KÃ¶prÃ¼sÃ¼' adÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte kadÄ±nlar Flormar iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸtu.

Sevil ERUCU

Kayseri



Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nin “Kayseri’den Gebze’ye KÄ±z KardeÅŸlik Köprüsü” ÅŸiarÄ±yla düzenlediÄŸi etkinlikte Kayserili kadÄ±nlar, Gebze’de sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçileri ile HacÄ± BektaÅŸ-i Veli DerneÄŸi’nde buluÅŸtu. Etkinlikte, Flormar iÅŸçilerinin kazanÄ±mÄ±nÄ±n tüm kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

'KADINLARIN KORKACAÄžI BÄ°R ÅžEY YOKTUR'

Etkinlik öncesi görüÅŸünü aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ev kadÄ±nÄ± Åžengül Canbolat, “Böylesi etkinlikler biz kadÄ±nlarÄ±n güçlendiÄŸine ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n büyüdüÄŸüne iÅŸarettir. KadÄ±nlarÄ±n bir arada olduktan sonra korkacaÄŸÄ± hiçbir ÅŸey yoktur. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± bizleri güçlendirir” dedi.

EÄŸitim Sen Kayseri Åžubesi Yöneticisi Nilgün Nuray Demir ise, “Sendika olarak kadÄ±nlar böylesi güzel etkinliÄŸine destek veriyoruz. KadÄ±nlar ne zaman bir arada olursa güzel iÅŸler çÄ±kartÄ±r. Flormar deÄŸil, direniÅŸ güzelleÅŸtirir” diye konuÅŸtu.

'FLORMAR DEÄžÄ°L DÄ°RENÄ°Åž GÜZELLEÅžTÄ°RÄ°R SLOGANINA BÄ°R DE DAYANIÅžMAYI EKLÄ°YORUZ!'

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Elmas Åžahin, “Gebze’de Flormar fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler sendikaya üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±lar. Tarih boyunca verilmiÅŸ mücadeleler sonucu yasal haklarÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±k. Son zamanlarda birçok hakkÄ±mÄ±z gasp ediliyor. KadÄ±n iÅŸçiler olarak yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda eÅŸit haklar temelinde çalÄ±ÅŸmak istiyoruz” dedi.

Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu belirten Åžahin, “Bugün eÅŸit bir ÅŸekilde yaÅŸamak ve haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmak için kadÄ±nlar olarak bir aradayÄ±z. Güçlü kadÄ±nlarÄ±n neler yapabileceÄŸi konusunda Flormar markasÄ± reklamlar yapÄ±yor. ‘KadÄ±n isterse baÅŸarÄ±r’ mesajÄ± veriyor. Ama iÅŸçilerini de kapÄ± önüne koymaktan da geri durmuyor. Biz de Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi adÄ±na ‘KadÄ±n isterse baÅŸarÄ±r’ mesajÄ±nÄ± yineliyor ve Flormar’a desteklerimizi sunuyoruz. Onlar Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir diyerek çÄ±ktÄ± bu yola. Biz de dayanÄ±ÅŸmayÄ± ekliyor ve ‘Flormar deÄŸil dayanÄ±ÅŸma güzelleÅŸtirir' diyoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°: BÖYLESÄ° ETKÄ°NLÄ°KLER MORAL VERÄ°YOR!

Flormar iÅŸçilerini temsilen Kayseri’ye gelen AyÅŸe Öztürk ve Merve Atmaca sendikalaÅŸma mücadelesini ve direniÅŸ boyunca kazandÄ±klarÄ± deneyimleri anlattÄ±lar. Ä°ÅŸten atÄ±lma sürecine deÄŸinen Flormar iÅŸçileri, “Kayseri’den Gebze’ye el uzatan Kayserili kadÄ±nlara Gebze’den selam getirdik. Onurlu bir yaÅŸam ve onurlu bir gelecek için mücadele ediyoruz. DireniÅŸ bizler için bir okul oldu. VerdiÄŸiniz destek ise bizlere moral oldu, olmaya da devam edecek. Hepinize teÅŸekkür ediyoruz” diye ifade ettiler.

MAKRO-TAZE MAÄžDURU ÇALIÅžANLAR Ä°LE FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°: MUTLAKA KAZANACAÄžIZ!

Kayseri’de haklarÄ± verilmeden iÅŸten çÄ±karÄ±lan Makro-Taze maÄŸduru çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Ayten EmiroÄŸlu da “KadÄ±nlarÄ±n dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸinde Makro-Taze Market maÄŸduru çalÄ±ÅŸanlar olarak destek vermeye geldik. Flormar iÅŸçileriyle birlik olmak, onlarÄ±n yanÄ±nda olmak ve aynÄ± amacÄ± paylaÅŸmak için buradayÄ±z. Mutlaka kazanacaÄŸÄ±z!” ÅŸeklinde konuÅŸtu.Makro-Taze maÄŸduru çalÄ±ÅŸanlar ile sohbet eden Flormar iÅŸçileri deneyimlerini aktardÄ±lar" dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan dernek üyesi kadÄ±nlarÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± ve oynadÄ±ÄŸÄ± “Hepsi Bizim Hikâyemiz” isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tacize, tecavüze, ÅŸiddete uÄŸramÄ±ÅŸ kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamÄ± anlatÄ±ldÄ±. Etkinlik müzik dinletisi ile son buldu. (Kayseri/EVRENSEL)

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