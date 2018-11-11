EMEP Gebze Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼: Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demiyoruz

Emek Partisi Gebze Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 'Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demiyoruz. Ä°ÅŸ, ekmek, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyoruz' talebiyle kent meydanÄ±nda stant aÃ§tÄ±.

Emek Partisi Gebze Ä°lçe Örgütü, “Krizin faturasÄ±nÄ± ödemiyoruz. Ä°ÅŸ, emek, özgürlük Ä°stiyoruz” talebiyle Gebze Kent MeydanÄ±’nda stant açtÄ±. Emek Partisi’nin merkez yayÄ±nÄ± olan “EmeÄŸe SesleniÅŸ” adlÄ± bülteni daÄŸÄ±tan Emek Partisi üyeleri, Gebze’de birçok fabrikadan mektuplar ve haberlerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Gebze Bültenini daÄŸÄ±ttÄ±.

“Ä°ÅŸten atmalar durdurulsun ve bütün emekçilere iÅŸ güvencesi saÄŸlansÄ±n” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Emek Partisi üyeleri, “Artan enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen ücretler iyileÅŸtirilsin ve herhangi bir ücret kaybÄ±na izin verilmeden çalÄ±ÅŸma saatleri düÅŸürülsün. Asgari ücret vergiden muaf tutulsun. Temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar durdurulsun, fiyatlar dondurulsun” gibi taleplerin hayata geçmesi için iÅŸçileri birlik olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. HalkÄ±n yoÄŸun ilgisi olduÄŸunu kaydeden Emek Partisi üyelerine, vatandaÅŸlar bildiriyi daÄŸÄ±tarak eÅŸlik etti.

Emek Partisi üyeleri, “Krize karÅŸÄ± mücadele de patronlardan ve hükümetten bir beklenti olmamalÄ±. Ä°ÅŸçiler ancak kendi içinde birliklerini kurarsa, iÅŸten atmalar gibi yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± koyabilirler. Bugün iÅŸçiler, emekçiler krizin faturasÄ±nÄ± ödemek istemiyorsa birlik olmak zorunda” dedi.

Ä°zmir ve Gebze’de yaÅŸanan iÅŸçi mitinglerinin bu açÄ±dan önemli olduÄŸunu kaydeden Emek Partisi üyeleri, “Krizi iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadelede bu bir baÅŸlangÄ±ç. Partimiz tüm bu süreci dikkatle izleyecek ve üzerine düÅŸen görevlerini yerine getirecektir. Ä°ÅŸçiler ve emekçilerin birliÄŸi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 20:44

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