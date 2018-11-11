Dersim'de yerel seÃ§im forumu dÃ¼zenlendi

Dersim'de yerel seÃ§imlere yaklaÅŸÄ±m, demokrasi mÃ¼cadelesi ve halkÃ§Ä± yÃ¶netim forumu: Ortak adaylar etrafÄ±nda demokrasi mÃ¼cadelesini yÃ¼kseltelim

Yusuf KARATAÅž

Ergin TEKÄ°N

Dersim

Emek Partisi (EMEP) Dersim Ä°l Örgütü, yerel seçimlere giderken emek ve demokrasi güçlerinin nasÄ±l bir yol izlemesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸmak için “Yerel Seçimlere YaklaÅŸÄ±m, Demokrasi Mücadelesi ve HalkçÄ± Yönetim” forumu düzenledi. Demokratik Alevi DerneÄŸi’nde yapÄ±lan foruma çeÅŸitli parti, sendika, dernek ve kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra il genel ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katÄ±ldÄ±.

Forumda bir sunum yapan EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, “Yerel seçimler iktidardaki egemen güçler için baÅŸka, bizim için, halk güçleri için bambaÅŸka bir anlam ifade ediyor. Hak ve özgürlüklere saldÄ±ran bu baskÄ± rejiminin durdurulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan halk güçlerinin yeniden bir araya gelmesi ve ortak adaylar etrafÄ±nda demokrasi mücadelesinin yükseltilmesi için bu seçimler bize imkânlar sunuyor” dedi.

‘NASIL BÄ°R BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K’

Forumun açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan EMEP Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale, seçim dönemi ve sonrasÄ±nda nelerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, kayyÄ±mlardan kurtulup yerel yönetimleri yeniden halkÄ±n mevzisi haline getirmek ve nasÄ±l bir yol izlenmesi gerektiÄŸini birlikte tartÄ±ÅŸmak için bu forumu düzenlediklerini söyledi. EMEP’in meseleye sadece belediyecilik meselesi olarak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asÄ±l olanÄ±n sisteme alternatif bir yönetme biçimini yaratmak olduÄŸunu belirten TaÅŸkale, “Bir belediyenin alÄ±nmasÄ±ndan öte bu belediye alÄ±nÄ±rken mahalleden, sokaklardan örgütlenen, karar mekanizmalarÄ±nda halkÄ±n kendisinin olduÄŸu, sadece iÅŸ yapÄ±lÄ±rken görüÅŸülen deÄŸil, bütün kararlar alÄ±nÄ±rken bu kararlarÄ±n halka götürüldüÄŸü, yani halk meclisi organlarÄ±nÄ±n üzerine kurulu bir belediyeciliÄŸi nasÄ±l kuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z” dedi. TaÅŸkale, aynÄ± zamanda kayyÄ±mlar üzerinden halkÄ±n iradesine el konulmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yerel seçimlerin demokrasi mücadelesi bakÄ±mÄ±ndan özel bir anlam kazandÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ARTIK BÄ°R YOL AÇMAK ZORUNDAYIZ’

Forumda yerel seçimler ve demokrasi mücadelesi bakÄ±mÄ±ndan önemi konusunda EMEP adÄ±na bir sunum yapan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel; ülkeyi bir ÅŸirket gibi, denetimsiz, keyfiyetle yönetmek isteyen AKP 16 Nisan’da seçim hileleri ile tek adam rejimini anayasal hale getirdiÄŸini ve yerel seçimlerde bu rejimi güçlendirmek istediÄŸini söyledi.

“Bütün bunlarÄ± öncelikle Dersim gibi bir yerde konuÅŸuyor olmak, buradan itirazÄ±mÄ±zÄ± hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± ve geleceÄŸe sahip çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± göstermek, kendimizi yönetme meselesini buradan konuÅŸmak önemli. Buradan konuÅŸurken de artÄ±k bir yol açmak durumundayÄ±z” diyen Tüzel, eÅŸit olmayan koÅŸullarda yapÄ±lan seçimlerde AKP ve ErdoÄŸan’Ä±n sandÄ±ktan istediÄŸi sonuçlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ± duygusunu kÄ±rmak için halk güçlerinin ortak mücadelesi dÄ±ÅŸÄ±nda bir yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘Ä°KTÄ°DAR Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K VE YOKSULLUÄžU BÜYÜTÜYOR

KonuÅŸmasÄ±nda ekonomik krize de deÄŸinen Tüzel, “Giderek derinleÅŸen kriz halkÄ±mÄ±zÄ± burnundan solur hale getirdi. ErdoÄŸan ve AKP’nin esas korkusu dÄ±ÅŸ güçler, dÄ±ÅŸ düÅŸman propagandasÄ±nÄ±n artÄ±k emekçi hanelerinde geçerliliÄŸinin ortadan kalkmaya baÅŸlamasÄ±dÄ±r” dedi. Ä°ktidarÄ±n darbecilerle hesaplaÅŸmak adÄ± altÄ±nda bütün muhalefeti sindirmek, halkÄ± iÅŸsizlik açlÄ±k ve yoksullukla ölüme ter etmek için çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun son örneklerinden birinin de ihraç edilen doktorlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesine dair düzenleme olduÄŸunu belirten Tüzel, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: “Sorumlusunun güya istifa ettiÄŸi ama görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± son SayÄ±ÅŸtay raporunda AKP’li ve kayyÄ±m atanan belediyelerde birçok usulsüzlük, yolsuzluk olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Sermaye partilerinin belediye yönetimlerinde yolsuzluk eksik olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece rant kapÄ±sÄ± deÄŸil, kadrolaÅŸma, halkÄ±n kaynaklarÄ±nÄ±n bir avuç sermayedara sunulmasÄ±dÄ±r. Halk kaynaklarÄ±nÄ±n yaÄŸmalanmasÄ± anlamÄ±ndaki bir yerel yönetim meselesinde, dün cumhur ittifakÄ± kuran AKP-MHP bloÄŸu, iÅŸ ‘kim suyun baÅŸÄ±nda olacak’ meselesine geldiÄŸinde orda çatlak baÅŸ gösterdi. Yerel seçimler iktidardaki egemen güçler için baÅŸka bir anlam ifade ediyor. Bizim için, halk güçleri için bambaÅŸka bir anlam ifade ediyor. Bu baskÄ± rejimin, hak ve özgürlüklere saldÄ±ran dikta rejiminin durdurulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan bizim ortak adaylar, yerel temsilciler, halk güçlerinin yeniden bir araya gelmesi ve demokrasi mücadelesi ve sesini yükseltmesi açÄ±sÄ±ndan bu seçimler bize imkânlar sunuyor.”

‘SAVAÅžÇI BÄ°R ORTAM EGEMEN KILINMAK Ä°STENÄ°YOR’

Ä°ktidarÄ±n 2019 yerel seçimlerine giderken din istismarcÄ±sÄ±, savaÅŸçÄ± ve ÅŸoven-milliyetçi bir ortamÄ± egemen kÄ±lmak isteyeceÄŸini de ifade eden Tüzel: “Åžehit söylemleri, FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna operasyon söylemleri, bölgede büyük güç olma görüntüsü altÄ±nda emperyalistlerin bir uzantÄ±sÄ± olmaktan öteye gidemeyen gerici yönetim yine Kürt düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden, bir kez daha kutuplaÅŸmayÄ± buradan kurmaya çalÄ±ÅŸacak. SavaÅŸtan, kandan beslenen iktidar bu söylemleri devam ettirecek” dedi.

KonuÅŸmasÄ±nda yerel seçimlerin demokrasi mücadelesi bakÄ±mÄ±ndan önemine de dikkat çeken Levent Tüzel, “Bütün bu tabloya karÅŸÄ± halkÄ±mÄ±z tek adamdan ve kayyÄ±mdan kurtulmak istiyor. Muhalefet partileri böyle bir dönemde ne kadar ortak mücadele içerisinde diye sorarsak, bunun görülür olmadÄ±ÄŸÄ± ortada. ParçalÄ±lÄ±k, bu mücadelenin en önünde olmasÄ± gerekenler içinde geçerli durumda. HalkÄ±n demokrasi mücadelesine dayanak yapacaÄŸÄ± mücadeleyi örgütlemek, esasÄ±nda halkÄ±n örgütlenmesine hizmet edecek ÅŸekilde bu seçimleri ele almak, buradan yerel yönetim halk meclisi gibi yapÄ±lar çÄ±karmak, bütün adaylarÄ±n halkÄ±n ortak adaylarÄ± olmasÄ± ÅŸeklinde bir süreci örgütlemek gerekiyor” dedi.

‘MORAL BOZUKLULUÄžUNU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEKLER BURADA’

FotoÄŸraf: Evrensel

Dersim Barosu BaÅŸkanÄ± Kenan Çetin:

“Önemli bir dönemde yapÄ±lan bir forum. Hem Seyit RÄ±zalarÄ±n idam ediliÅŸinin yÄ±l dönümü ama aynÄ± zamanda Dersim’de belediyeye kayyÄ±m atanÄ±p temsilcilerinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± döneme denk geldi. Biz Pertek’te 10 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaparken halk meclislerinin ne kadar önemli olduÄŸunu gördük. ÇeÅŸitli konularda halk meclisi kararÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸu bir yönetim oluÅŸturduk diyebiliriz. Ama en son tabi ki daÄŸÄ±larak, bölünerek, bir araya gelmeyerek yenilgiyi tattÄ±k. Bugün toplumdaki moral bozukluÄŸunu deÄŸiÅŸtirecek olan kurumlar buradaki kurumlar. Ona göre bu durumu deÄŸiÅŸtirecek bir anlayÄ±ÅŸla çalÄ±ÅŸmalar yürütülmeli.”

‘Ä°KTÄ°DARA KARÅžI BÄ°RLÄ°K OLUÅžTURMALIYIZ’

CHP Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mustafa Yoluk:

“Biz parti olarak her zaman güç birliÄŸinden yanayÄ±z. KarÅŸÄ±mÄ±zda bir anti demokratik sistem var buna karÅŸÄ± durmak gerek. Dersim’de yapÄ±lan kayyÄ±m topluma yapÄ±lan zulümdür. KiÅŸisel olarak, belediyeye giderken x ray cihazÄ±ndan geçmeyi, ÅŸahsen bana yapÄ±lan bir zulüm olarak görüyorum. Onun için demokratik kitle örgütleriyle birlikte olacaÄŸÄ±z. Parti olarak ilimizde ön seçim yapÄ±larak aday belirlemesi yapÄ±lsÄ±n kararÄ± aldÄ±k ve genel merkeze ilettik. Bu iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmek etmek için birlik oluÅŸturmak gerekir.

‘DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ° ORTAKLAÅžMALI’

FotoÄŸraf: Evrensel

Demokratik Alevi Dernekleri BaÅŸkanÄ± Musa Kullu:

“Bugünkü rejim toplum üzerine korku salarak yÄ±lgÄ±nlÄ±k yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°nsanlar yan yana gelmeye korkuyor. Ama tÄ±pkÄ± Alman faÅŸizminin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi belediyelere kayyÄ±mlar el koyduÄŸunda bile ciddi bir tepki gösterilemediÄŸi için bugünlere geldik. Dersim’de 95 yÄ±l sonra ilk defa bir Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Cemevi’ni ziyaret edip Cemevlerini gerici politikalara alet etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sonra çÄ±kÄ±p açÄ±k açÄ±k Cemevlerine yasal statü tanÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu söylüyor. Bu durumu deÄŸiÅŸtirmek için yerel seçimler sürecinde demokrasi güçlerinin ortaklaÅŸmasÄ± gerekiyor.”

‘ORTAK DEMOKRASÄ° MÜCADELESÄ°NÄ° NASIL YÜRÜTECEÄžÄ°MÄ°Z TARTIÅžILMALI’

HDP Eski Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Murat Polat:

“3 temel noktada ele almak gerekiyor. Birincisi geçmiÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± gereken dersle, ikincisi gücümüzü halkla birleÅŸtirmeyi hedef alan pazarlÄ±ksÄ±z bir ittifak anlayÄ±ÅŸÄ±, üçüncüsü 31 Mart akÅŸamÄ± 7 Haziran’daki gibi iktidarÄ±n batÄ±da metropolleri Kürt illerinde de kayyÄ±mlarÄ± yerle bir etmek gerek. NasÄ±l bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± üzerinden hareket etmek lazÄ±m? Yoksa kimden aday çÄ±kacak tartÄ±ÅŸmasÄ± yapmamak gerekiyor. Yerel demokrasiyi nasÄ±l geliÅŸtirip güçlendireceÄŸiz. Burada anlaÅŸÄ±labiliniyorsa gerisinde anlaÅŸmak kolay. Ortak bir demokrasi mücadelesini nasÄ±l yürüteceÄŸimizi tartÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor. Yerel ve genel seçimler sonuçta demokrasi mücadelesinin bir aracÄ±dÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki, Kürt illerinde bütün tehditlere raÄŸmen belediye sayÄ±sÄ±nÄ± yükselterek çÄ±karacaÄŸÄ±z.”

‘GEÇMÄ°ÅžÄ°N MUHASEBESÄ° YAPILMALI’

FotoÄŸraf: Evrensel

Tunceli Esnaf Sanatkârlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Bellice:

“Var olan mevcut bütün renkleri olduÄŸu gibi kucaklamamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum. EÄŸer bu zihinsel devrimi biz kendimizden baÅŸlatÄ±r ve herkesi kucaklarsak, bugün eleÅŸtirdiÄŸimiz bu yapÄ±ya karÅŸÄ± iktidar olduÄŸumuz dönemde de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmÄ±yorsak gerçekten somut olarak bir hayat bulmuÅŸ oluruz. GeçmiÅŸinde muhasebesi yapÄ±lmalÄ±. Hiç mi eksiÄŸimiz ya da hatamÄ±z yok? HalkÄ±n yönetenleri sorgulamasÄ±na müsaade edersek doÄŸruyu bulmuÅŸ oluruz. Daha önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalardan biri eleÅŸtiriye tahammül edememek olmuÅŸtu. Bizim yoksunluÄŸumuz öncelikle ortak akÄ±l yoksunluÄŸudur. Kendi bildiklerimizi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Herkesi olduÄŸu gibi sosyolojik, siyasal yapÄ±sÄ±yla, bir bütün olarak kucaklayarak tahammül kültürüyle hareket etmek lazÄ±m. HalkÄ±mÄ±z her zaman mazlumdan yana. Ön seçim yaparak, sandÄ±ÄŸÄ± halkÄ±n önüne koyarak aday kim çÄ±kacaksa adayÄ±mÄ±z o olsun. Böylece halkta karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸ olur.”

KADINLARIN DAHA AKTÄ°F KATILDIÄžI BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K

FotoÄŸraf: Evrensel

Dersim Yenigün KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Fidan Demir:

“Yerel yönetimler tabi ki kadÄ±nlar için çok anlam ifade ediyor. Bu dönem karamsarlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± durarak, kadÄ±nlar içinde halkçÄ± yönetimi geliÅŸtirecek ve ilerletecek olan belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±na destek vereceÄŸiz. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± ve oluÅŸturulacak meclislerde, yönetimde kadÄ±nlarÄ±n daha aktif katÄ±lacaÄŸÄ± bir yerel yönetim bizim için daha önemli ve anlamlÄ±. GeniÅŸ bir birliktelik yaratmak gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz.”

‘YÖNETÄ°MLER GENÇLEÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Üniversite öÄŸrencisi Burhan Turhan:

“Yerel yönetimlerle ilgili konuÅŸacak olursak, genel olarak halkÄ±n ama özelde gençlerin üzerinde büyük bir baskÄ± ve yÄ±ldÄ±rma politikasÄ± var. Üniversitelerde muhalif gençliÄŸe karÅŸÄ± susturma ve soruÅŸturmalar açarak okuldan uzaklaÅŸtÄ±rma gibi bir politikasÄ± var iktidarÄ±n. Bana göre yerel yönetim seçimleri öncesi gençliÄŸin daha aktif katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak için yönetimleri gençleÅŸtirmek gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Gençlerin dayanÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve direncini bilmek lazÄ±m. Gençlik demokrasi mücadelesinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. O nedenle bunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.

‘ÜRETÄ°CÄ°LER DESTEKLENMELÄ°’

FotoÄŸraf: Evrensel

TarÄ±msal KalkÄ±nma Koop. Yöneticisi ve Pertek Ziraat OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi AydÄ±n Çelik:

“Bu toplantÄ± sonrasÄ± oluÅŸacak yerel yönetimlerin üreticiye yönelik projeleri de dikkate almasÄ± ve üreticiyi bölmeden, parçalamadan birleÅŸtirme hedefi içinde olmalÄ± ve oluÅŸacak meclislerin ya da yerel yönetimin burada buna dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü ilimizde üreticinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birçok sÄ±kÄ±ntÄ± bulunmakta. Yayla yasaklarÄ±, destekleme ve benzer konularda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± yerel yönetimin buralarÄ± desteklemesi önemli olur.

‘HALK YÖNETÄ°ME KATILMALI’

Sosyalist Meclisler Federasyonu Temsilcisi Mustafa AtaÅŸ:

“Bütün sosyalist, yurtsever ve demokratlara muhaliflere karÅŸÄ± topyekün bir saldÄ±rÄ± furyasÄ± geliÅŸtiriyor. Demokrasi güçleri olarak, bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± birleÅŸik bir cephe oluÅŸturmak, ortak bir tavÄ±r koymak, birleÅŸik bir örgütlülükle bu süreci geriletmekle mükellefiz. Yerel yönetim seçimleri öncesi bu alanlarda bir araya gelirsek, bu sistemi geriletebiliriz. GeçmiÅŸte yapÄ±lan hatalarÄ±n özeleÅŸtirisini vermek çok önemli. Ama geçmiÅŸe de takÄ±lÄ±p kalmadan bunu dikkate alarak yol alabiliriz. Bize düÅŸen görev halkÄ±n yönetime katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak yöntemi oluÅŸturmak, meclisler oluÅŸturmaktÄ±r.

FORUMA KATILANLAR

Foruma katÄ±lan kiÅŸi ve Kurumlar:

HDP Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Murat Polat, CHP Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mustafa Yoluk, SMF Temsilcisi Mustafa AteÅŸ, HDP Pertek Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Aygün Çelikel, Dersim Barosu BaÅŸkanÄ± Kenan Çetin, Dersim Esnaf ve Sanatkârlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Bellice, Demokratik Alevi Dernekleri BaÅŸkanÄ± Musa Kullu, Dersim Yenigün KadÄ±n DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Fidan Demir, Dersim Ziraat OdasÄ± Temsilcisi Fahrettin UlaÅŸ, Ä°l Genel Meclisi Üyeleri Derman TarancÄ±, Pakize AydÄ±n, M. Ali YazÄ±r, OvacÄ±k Belediye Meclis Üyesi Ä°mam Sevgi, Mazgirt Belediye Meclis Üyesi A. Ekber SaratlÄ±, Pertek Ziraat OdasÄ± Temsilcisi AydÄ±n Çelik, GÄ±da Ä°ÅŸ Munzur Su TemsilciliÄŸi Bülent AkbalÄ±k, ElmalÄ± HayvancÄ±lÄ±k ve TarÄ±mcÄ±lÄ±k Koop. YK üyesi Salih GündoÄŸan, EÄŸitim Sen, SES, Tüm Bel Sen yöneticileri ve çeÅŸitli mahalle muhtarÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 19:48

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