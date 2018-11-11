Antalya'da hortum Ã§Ä±ktÄ±, 1 kiÅŸi yaralandÄ±

Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde 2 ayrÄ± hortum Ã§Ä±ktÄ±. Hortum bir karavanÄ± ve yanÄ±nda duran kiÅŸiyi 15 metre uÃ§urdu.

Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilçesinde denizde 2 ayrÄ± hortum çÄ±ktÄ±. Hortumlardan biri kÄ±yÄ±da park halindeki karavanÄ± ve yanÄ±nda duran Onur KuÅŸ'u (31) havalandÄ±rÄ±p yaklaÅŸÄ±k 15 metre uçurdu. Yere düÅŸen Onur KuÅŸ yaralanÄ±rken, karavanda zarar meydana geldi.

GazipaÅŸa Selinus Sahili'nde saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda denizde hortum çÄ±ktÄ±. KÄ±yÄ±ya doÄŸru ilerleyen hortum, sahilde park halinde bulunan karavanÄ± havalandÄ±rdÄ±. KaravanÄ±n yanÄ±nda duran Onur KuÅŸ da hortumla birlikte yükseldi. YaklaÅŸÄ±k 7 metre yükselen Onur KuÅŸ ve karavan, yaklaÅŸÄ±k 15 metre kadar havalandÄ±ktan sonra boÅŸ araziye düÅŸtü.

FotoÄŸraf: Yücel Bulut/DHA

Hortum kÄ±sa süre sonra etkisini yitirirken, bölgede ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkisini gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri yönlendirildi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± Onur KuÅŸ'a ilk müdahaleyi ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda yaptÄ±. Onur KuÅŸ daha sonra ambulansla GazipaÅŸa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Onur KuÅŸ'un hastanede yapÄ±lan ilk muayanesinde bacaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k olduÄŸu tespit edildi.

GazipaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Adil Çelik "Pazar günü güneÅŸli bir havanÄ±n arkasÄ±ndan denizden iki hortum gelmiÅŸ. KaravanÄ±n biri ters dönmüÅŸ, yanÄ±nda duran Onur KuÅŸ'un kÄ±rÄ±klarÄ± var ancak hayati tehlikesi yok. Buna da ÅŸükürler olsun. Maddi olarak bir karavan var. BaÅŸka bir zarar herhalde yok. Birkaç masa sandalye. Bereket boÅŸluktan gelmiÅŸ, daÄŸ kesmiÅŸ, ÅŸehre doÄŸru inse daha büyük tehlike. GeçmiÅŸ olsun" dedi.

'HAYATTA OLDUÄžUMUZ Ä°ÇÄ°N ÅžANSLIYIZ'

GazipaÅŸa Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren MuratpaÅŸa Belediyesi Park ve Bahçeler MüdürlüÄŸü'nde çalÄ±ÅŸan Onur KuÅŸ, "Bir anda yaÄŸmurla birlikte denizde hortum oluÅŸtu. Denizde baÅŸlayan hortum karaya ulaÅŸtÄ±, üzerimize doÄŸru geldi. Korunmak için karavana girdik. Hortum karavanÄ± içine alarak devirdi. Takla atarak boÅŸ tarlaya sürükledi ve durdu. Hortum nedeniyle iki bacaÄŸÄ±m da kÄ±rÄ±k oluÅŸtu. Hayatta olduÄŸumuz için ÅŸanslÄ±yÄ±z. Birkaç karavan daha vardÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da panik yaÅŸadÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hemen 112'ye haber verdi" diye konuÅŸtu. (DHA)

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