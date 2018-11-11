Nazi karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye binler katÄ±ldÄ±

Almanya'nÄ±n Bielefeld kentinde Nazilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne karÅŸÄ± binlerce kiÅŸi polisin engellemesine raÄŸmen bir araya geldi.

Selçuk Kozan

Nazizmi övme ve Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± inkar etme suçlarÄ±ndan dolayÄ± 2 yÄ±l hapse mahkum olan Ursula Haverbeck’in doÄŸum günü nedeniyle, Almanya çapÄ±nda çaÄŸrÄ± yapan yaklaÅŸÄ±k 350 Nazi, Bielefeld’de polis korumasÄ± altÄ±nda yürüdü. Nazilerin yürüyüÅŸüne karÅŸÄ± binlerce kiÅŸi bir araya gelerek kentte eylem düzenledi.

KENT ABLUKAYA ALINDI

Günlerdir “Bielefeld SaÄŸa karÅŸÄ± Birlik” sendikalar, partiler, demokratik kitle örgütleri ve bir çok inisiyatif de faÅŸizme karÅŸÄ± sokaklara dökülme çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Polisin tüm engellemelerine raÄŸmen binlerce kiÅŸi sokaklara döküldü.

FotoÄŸraf: Selçuk Kozan/Evrensel

Åžehir merkezinin trafiÄŸe ve yayalara kapatÄ±lmasÄ± üzerine bir çok insan miting alanlarÄ±na giremedi. Åžehir adeta olaÄŸanüstü hal ilanÄ± gibiydi. Binden fazla polis, tomalar, panzer ve atlÄ± polislerle ÅŸehrin bütün giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ± polis tarafÄ±ndan ablukaya alÄ±ndÄ±. Tramvay ve otobüsler gün boyu çalÄ±ÅŸmadÄ±. Merkeze giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar yasaklandÄ±ÄŸÄ± için esnaflar dükkanlarÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±.

FotoÄŸraf: Selçuk Kozan/Evrensel

Bu ablukaya raÄŸmen binlerce kiÅŸi Bielefeld’in deÄŸiÅŸik noktalarÄ±nda bir araya gelerek protestoya devam etti. YürüyüÅŸe katÄ±lamayanlar evlerin balkonlarÄ±ndan yazdÄ±klarÄ± dövizlerle ve sloganlarla Nazilere tepki gösterdi.

Bölge mahkemesine kadar yürüyen Naziler burada yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren bir miting yaptÄ±lar. Brackwede güzergahÄ±nÄ± kullanÄ±p oradan trene güvenli bir ÅŸekilde bindirmek isteyen polis, yolu kapatan göstericilerden dolayÄ± tekrar ÅŸehir merkezine doÄŸru yürüttü. Merkezi istasyonda sona eren yürüyüÅŸ, polis eÅŸliÄŸinde trenlere bindirilen Naziler Bielefeld’den ayrÄ±ldÄ±lar.

YÜRÜYÜÅž NEDEN YASAKLANMADI?

Kentin abluka altÄ±na alÄ±nmasÄ±na yönelik eleÅŸtirilerle birlikte, yürüyüÅŸün yasaklanmasÄ± üzerine yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalara polisin verdiÄŸi cevap ise, “YürüyüÅŸün yasaklanmasÄ± için bir sebebin olmadÄ±ÄŸÄ±, son 10 eylem incelendiÄŸinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, toplanma ve ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde korumak polisin görevidir” oldu.

FotoÄŸraf: Selçuk Kozan/Evrensel

POLÄ°SÄ°N TUTUMU PROTESTO EDÄ°LDÄ°

AçÄ±k bir ÅŸekilde Nazi propagandasÄ± yapÄ±lmasÄ±na müsaade eden polise, Bielefeld’de bir çok kurum ve vatandaÅŸ büyük tepki gösterdi. Evlerine gitmekte bile zorlanan insanlar "Nazi propagandasÄ±na müsaade ederek binlerce insanÄ±n maÄŸdur edilmesi anlaÅŸÄ±lÄ±r gibi deÄŸil" diye tepkilerini dile getirdi. YürüyüÅŸün yasaklanmasÄ±nÄ± isteyen Bielefeld Belediye BaÅŸkanÄ± Pit Claus’da eyleme katÄ±larak bir konuÅŸma yaptÄ±. “Biz ÅŸehrimizde Nazi istemiyoruz. 100 farklÄ± milliyet bir arada barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸÄ±yoruz. Bu birlikteliÄŸimizi bozmaya izin vermeyeceÄŸiz” dedi.

Polisin protesto eden göstericilere tahammülsüzlüÄŸü zaman zaman arbede yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. YaÅŸanan küçük çaplÄ± olaylardan dolayÄ± 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Saat 12:00’de baÅŸlayan gösteriler akÅŸam saat 19:00’ da sona erdi.

Cuma günü antifaÅŸistler tarafÄ±ndan düzenlenen “Kristal Gece “ anma yürüyüÅŸüne ise yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Selçuk Kozan/Evrensel

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