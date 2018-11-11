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FotoÄŸraf: DHA
ÅžÄ±rnak'ta patlama: 2 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 asker yaralandÄ±
11 KasÄ±m 2018 17:05
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len askeri operasyon sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 2 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ÅžÄ±rnak'ta, Küpeli (Gabar) DaÄŸÄ± bölgesinde düzenlenen operasyondaki askerlerin geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirilmesi sonucu 2 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi,1 asker yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre YaralÄ± asker, helikopterle bölgeden alÄ±narak, ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bölgedeki geniÅŸ çaplÄ± hava destekli operasyon sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)
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