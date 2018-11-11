Amsterdamâ€™da binlerce iÅŸÃ§i eÅŸit haklar iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Amsterdamâ€™da binlerce iÅŸÃ§i FNV ve CNV sendikalarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya geldi. Ä°ÅŸÃ§iler hÃ¼kÃ¼meti adaletli gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± iÃ§in adÄ±m atmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Amsterdam’da binlerce iÅŸçi FNV ve CNV sendikalarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla cumartesi günü Dam MeydanÄ±’ndaki mitingde buluÅŸtu. Ä°ki sendika adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda hükümetin büyük tekellere ve bankalara verdiÄŸi finansal destek protesto edildi.

Ekonomik büyümeye raÄŸmen halkÄ±n ve iÅŸçilerin bundan faydalanmadÄ±klarÄ±, aksine halkÄ±n gidererek daha yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Sendikalar bunu kabul etmediklerini belirterek hükümeti bir an önce adaletli bir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± için adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Her iki sendika adÄ±na ÅŸu talepler sÄ±ralandÄ±:

â– Büyüyen ekonomiden bütçe bankalara deÄŸil, toplumun sosyal refahÄ±na ayrÄ±lsÄ±n

â– Elde edilen vergi gelirleri tekellere deÄŸil iÅŸçi, memur, öÄŸrencilerin ihtiyaçlarÄ± için harcansÄ±n

â– YoksulluÄŸun önlenmesi ve 500 bin çocuÄŸun yoksulluk koÅŸullarÄ±ndan bir an önce çÄ±kartÄ±lmalÄ±

â– Ücretler derhal yükseltilmeli

â– Bir milyon iÅŸsize güvenceli iÅŸ alanlarÄ± yaratÄ±lsÄ±n

Göçmen örgütlerinde sadece DÄ°DF’in yer aldÄ±ÄŸÄ± eylemde, yaÄŸmurlu hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen tüm emekçiler hep bir aÄŸÄ±zdan sendikalarÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± talepleri haykÄ±rdÄ±. Eylemde bu talepler yerine getirilmediÄŸi takdirde farklÄ± eylemlere devam edileceÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Eylem yapÄ±lan yürüyüÅŸün ardÄ±nan Muzempleine’de sona erdi. (Amsterdam/EVRENSEL)

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