â€˜SayÄ±ÅŸtay ve medya gÃ¶revini yerine getirdi, sÄ±ra adaletteâ€™

CHPâ€™li GÃ¼rsel Tekin, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktayâ€™Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Ã¶nerge verdi.

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda ortaya çÄ±kan bulgularÄ±n, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, zimmet, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k gibi birçok ciddi suça iliÅŸkin ÅŸüphelere iÅŸaret ettiÄŸini belirten Tekin, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n ve medyanÄ±n görevini yerine getirdiÄŸini, sÄ±ranÄ±n adalete geldiÄŸini söyledi.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n belediyelere iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2017 Denetleme RaporlarÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Konuyu bir kez daha Meclis gündemine taÅŸÄ±yan CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n, Ä°stanbul BüyükÅŸekir Belediyesi ve Ä°SKÄ°’nin kamu kaynaklarÄ± açÄ±kça yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Tekin verdiÄŸi önergede “Yoksulluk artarken iktidar yandaÅŸlarÄ± ranttan beslenerek hayatlarÄ±nÄ± sürdürmelerini kabul etmemiz mümkün deÄŸildir. Ortaya çÄ±kan yolsuzluÄŸun faturasÄ± ise yine halka ödetilmektedir. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na açÄ±kça yansÄ±yan bu yolsuzluklarÄ±n hesabÄ± verilmelidir” ifadelerine yer verdi.

TEKÄ°N’DEN Ä°STANBUL SORULARI

“Kamusal görev üstlenen belediye yönetimlerinin, hesap verilebilirlik ilkesi gereÄŸi, vatandaÅŸtan toplanan her kuruÅŸ verginin hesabÄ±nÄ± vatandaÅŸa vermek zorunda olduklarÄ± açÄ±ktÄ±r” diyen Tekin ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± talep etti:

â– Kamu malÄ± sayÄ±lan belediye taÅŸÄ±nmazlarÄ± üzerinde fuzuli ÅŸagil konumundan yararlanan 3.kiÅŸiler kimlerdir? Kamu zararÄ±na sebebiyet veren belediye yetkilileri ile görevliler hakkÄ±nda adli ve idari soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– Bugüne kadar Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi için bu konuda sebebiyet verilen kamu zararÄ± miktarÄ± ne kadardÄ±r? Vergi tahakkuku ile tahsilatÄ± yapÄ±lmayan mükelleflerin unvan/isimleri nelerdir?

â– AKP Hükümetinin en üst yetkilisince “Ä°stanbul’a ihanet ettik” itirafÄ±na dayanak olan düzenli kentleÅŸmeyi, gecekondulaÅŸmayÄ± önleyici bu bulgudaki harcama kalemleri nerelere yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkisi kullanan belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n indirim yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler hangileridir? Hizmetlerden tüm Ä°stanbullular yerine indirimli yararlandÄ±rÄ±lanlar kimlerdir?

â– Belediye ÅŸirketlerince ihalesiz devir yapÄ±lan her kalemde üçüncü kiÅŸilerin listesi ile kiralama bedelleri nedir?

â– Belediyece mevzuata aykÄ±rÄ± ÅŸekilde kamu kurumu niteliÄŸi taÅŸÄ±mayan BEDAÅž ve AYEDAÅž ÅŸirketlerine taÅŸÄ±nmaz tahsisi yapan kamu görevlileri hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Varsa tahsislere iliÅŸkin meclis kararlarÄ±nÄ±n tarih ve sayÄ±sÄ± ile bedelleri nelerdir? Bu tahsisler bugün itibarÄ±yla iptal edilmiÅŸ midir? (HABER MERKEZÄ°)

BÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde muhalefetin sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z

CHP, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±: Ä°hanetin belgeleri

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