Mecliste bu hafta bÃ¼tÃ§e mesaisi sÃ¼recek

Meclisin bu hafta mesaisini, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda dÃ¼zenlemeler iÃ§eren teklif ile 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi oluÅŸturacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji, SaÄŸlÄ±k, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°çiÅŸleri ile TarÄ±m ve Orman bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n bütçeleri görüÅŸülecek.

AKP’nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyeceÄŸi iddiasÄ±yla Meclise sunduÄŸu torba yasa teklifinin bu hafta görüÅŸülmesi bekleniyor. Teklif, Türkiye’de hekimlerin mesleklerini yapma özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlayan düzenlemeler içeriyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 2019 yÄ±lÄ± bütçe mesaisine devam edecek. Komisyonda bakanlÄ±klar ve kurumlarÄ±n bütçelerinin görüÅŸme takvimi ÅŸöyle: 12 KasÄ±m Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, GAP Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±.

13 KasÄ±m SalÄ±: SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Hudut ve Sahiller SaÄŸlÄ±k Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu, Türkiye SaÄŸlÄ±k Enstitüleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±.

14 KasÄ±m ÇarÅŸamba: DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türk Akreditasyon Kurumu.

15 KasÄ±m PerÅŸembe: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±.

16 KasÄ±m Cuma: TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tütün ve Alkol PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu, Orman Genel MüdürlüÄŸü, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Su Enstitüsü. (HABER MERKEZÄ°)

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