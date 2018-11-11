Ä°ranâ€™da ilaÃ§ ve gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± kapÄ±da

Ä°ran, ABDâ€™nin uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle Ã¼lkede gÄ±da ve ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ gÃ¶sterebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve DÄ±ÅŸ Politika Komisyonu BaÅŸkanÄ± HaÅŸmetullah FelahetpiÅŸe, ABD’nin uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle ülkede gÄ±da ve ilaç sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ gösterebileceÄŸini belirtti.

Ä°ranlÄ± ÖÄŸrenciler Haber AjansÄ±na (ISNA) konuÅŸan HaÅŸmetullah, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’nun “EÄŸer Ä°ranlÄ± yöneticiler, halkÄ±n yemek yemesini istiyorsa ABD’yi dinlemelidirler” sözlerini deÄŸerlendirdi. ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarla küçük ve zayÄ±f bir Ä°ran hedeflediÄŸini fakat söz konusu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n halkÄ±n birlik ve beraberliÄŸini güçlendireceÄŸini ifade eden HaÅŸmetullah, “Ä°laç sektöründeki sÄ±kÄ±ntÄ± ÅŸimdiden kanser ve kronik hastalÄ±klarla ilgili ilaçlarda baÅŸladÄ±. Ülkede ilaçlarÄ±n yüzde 90’Ä± üretiliyor. Yüzde 5 ila 10 arasÄ±nda ilaç yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal ediliyor. BankacÄ±lÄ±k sistemindeki yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle ilaç ve gÄ±da sektöründe sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanabilir” dedi. Washington yönetiminin söz konusu giriÅŸimleriyle Ä°ran halkÄ±nÄ± devletinden ayÄ±rmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HaÅŸmetullah, ABD’nin bu hedefine ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ABD’nin Ä°ran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hedefinin Ä°ran halkÄ± deÄŸil rejimi olduÄŸunu ve bu nedenle ilaç, saÄŸlÄ±k ve gÄ±da sektörüne yaptÄ±rÄ±m uygulamadÄ±klarÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

RUHANÄ°’YE GÖRE ABD GERÄ° ADIM ATTI

Öte yandan önceki gün Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°ran Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ve YargÄ± Erki BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Laricani ile düzenlediÄŸi toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Ruhani, açÄ±klamasÄ±nda ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. ABD’nin birçok konuda geri adÄ±m atmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ruhani, “ABD yönetimi Ä°ran petrolünü sÄ±fÄ±ra indireceÄŸim diyordu, biz ise baÅŸÄ±ndan itibaren petrolümüzü sÄ±fÄ±ra düÅŸüremez diyorduk. Sonunda ABD’nin kendisi de petrolü sÄ±fÄ±ra indiremeyeceÄŸini itiraf etti. ABD’liler Ä°ran petrolünü sÄ±fÄ±ra indirirsek varil fiyatÄ± 150 dolara çÄ±kar açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Bu bizim ilk günden anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeydi” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

www.evrensel.net