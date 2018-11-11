BahÃ§eli'den af aÃ§Ä±klamasÄ±: Meclise teklifi verdik

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli: MHP olarak af yasasÄ± ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini bekliyoruz

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, af yasasÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Sputnik'in haberine göre Bahçeli, "MHP olarak af yasasÄ± ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüÅŸülmesini bekliyoruz" dedi.

Bahçeli, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise af teklifi ile ilgili olarak "VerdiÄŸimiz sözleri sonuna kadar tutacaÄŸÄ±z. Bir defalÄ±ÄŸÄ±na 5 yÄ±llÄ±k ceza indirimi öneriyoruz. AmacÄ±mÄ±z FETÖ'cü savcÄ±larÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± gidermek. UyuÅŸturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanlarÄ± topluma kazandÄ±rmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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