Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± eylem yaptÄ±

Meclisâ€™e gelmesi beklenen hayvan haklarÄ± tasarÄ±sÄ±yla ilgili Ã‡aycuma'da aÃ§Ä±klama yapan hayvan haklarÄ± savunucularÄ± taleplerini sÄ±raladÄ±.

Meclis’e gelmesi beklenen hayvan haklarÄ± tasarÄ±sÄ±yla ilgili olarak hayvan haklarÄ± savunucularÄ± Hayvan HaklarÄ± Yasama Ä°zleme Delegasyonu'nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak Türkiye genelinde olduÄŸu gibi Çaycuma'da da basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet MeydanÄ±nda yapÄ±lan eylemde konuÅŸan Gökhan Kazan, sahipsiz hayvanlar için katliam, sürgün ve ölüm içeren maddelerin konulduÄŸu kanun tasarÄ±sÄ±na hayÄ±r demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gökhan Kazan, hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n öncelik verdiÄŸi talepleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– Kanun, Türk Ceza Kanunu kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸkence, tecavüz, öldürme suçlarÄ±nÄ±n cezalarÄ± 2 yÄ±l 1 aydan baÅŸlamalÄ±.

â– Sahipsiz hayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± esas alan 6. madde kesinlikle deÄŸiÅŸtirilmemeli, belediyelerce uygulanmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

â– Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n idari yaptÄ±rÄ±mÄ± olmalÄ± ve hayvana ÅŸiddet, vahÅŸet uygulayan belediye görevlileri de TCK'ya göre ceza kapsamÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parklarÄ±, deney laboratuvarlarÄ±nda esir edilen ve yük taÅŸÄ±tma, dövüÅŸ, avcÄ±lÄ±k gibi amaçlarla kullanÄ±lan ve her türlü insan menfaati amacÄ± sömürülen hayvanlar üzerindeki vahÅŸetlere ve zulme son verilmeli, internet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan üretim ve satÄ±ÅŸlarÄ± en az 5 yÄ±l sureyle yasaklanmalÄ±, evcil-yaban hayvanlarÄ±nÄ±n ithalat ve ihracatÄ± durdurulmalÄ±dÄ±r.

â– Tehlikeli olarak tanÄ±mlanan hayvanlarÄ±n, kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p belediyelere kayÄ±tlarÄ± yapÄ±larak sahiplerine verilip düzenli kontrolü saÄŸlanmalÄ±, üretim ve dövüÅŸlerde kullanÄ±lan köpekler de kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p oluÅŸturulacak özel bakÄ±mevlerinde rehabilite edilmeli ve uygun durumda olanlar yuvalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net