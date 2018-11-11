'Kimse bunu rutin birÂ seÃ§im olarak ele almasÄ±n'

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan: KadÄ±nlardan korkuyorlar. KadÄ±nÄ±n siyasetinden, direniÅŸ kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan korkuyorlar.

Partisinin KadÄ±n Meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, açlÄ±k grevine baÅŸlayan partili vekilleri Leyla Güven’in eylemini sahiplendiklerini söyledi. Buldan, “Çünkü tecrit, aynÄ± zamanda kadÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik bir tecrittir. Bizler tecridi kadÄ±nlarla yÄ±kacaÄŸÄ±z” dedi. “Kimse bunu rutin bir seçim olarak ele almasÄ±n” diyerek martta yapÄ±lacak seçimlere iliÅŸkin de konuÅŸan Buldan, yerel seçimlerde kayyÄ±mlarÄ± yÄ±kacaklarÄ±nÄ± ve o koltuklara kadÄ±nlarÄ±n oturacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) KadÄ±n Meclisi, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü ve yerel seçimler gündemiyle bir araya geldi.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan yaptÄ±. 7 KasÄ±m’da açlÄ±k grevine giren tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸbaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemini sahiplendiklerini belirten Buldan, “KadÄ±n iradesini, bu yolla teslim alamadÄ±lar ve alamayacaklarÄ±nÄ± da iyi biliyorlar. Esas olan mekan deÄŸildir, yoldur, hedeflerimizdir. Biz bu yolu zindanlarda, sokaklarda, Mecliste de yürüyeceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: MA

‘KADINLAR BÄ°R ARAYA GELMELÄ°’

MA'nÄ±n haberine göre Buldan adil yargÄ±lama hakkÄ± ve cezaevindeki tecride dair açlÄ±k grevine giren hakkari Milletvekili Leyla Güven için de ÅŸöyle dedi: “Ailesi, avukatlarÄ± ve siyasi heyetlerle görüÅŸtürülmediÄŸi, rehine olarak tutulduÄŸu bu dönemde, Leyla Güven’in büyük bir inanç ve direniÅŸle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu eylemi selamlÄ±yoruz. Bundan sonra daha çok, daha güçlü bir ÅŸekilde bütün eylem ve etkinliklerimizde tecride karÅŸÄ± mücadelemizi yükselteceÄŸiz. Çünkü tecrit, aynÄ± zamanda kadÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik bir tecrittir. Bizler tecridi kadÄ±nlarla yÄ±kacaÄŸÄ±z.”

AKP hükümetinin 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca kadÄ±n kazanÄ±mlarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±larÄ±n olduÄŸunu vurgulayan Buldan, “Çünkü kadÄ±nlardan korkuyorlar. KadÄ±nÄ±n siyasetinden, direniÅŸ kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan korkuyorlar. Tek adam erkek rejimi çok iyi biliyor ki onlarÄ± durduracak tek güç kadÄ±nlardÄ±r. Bu yüzden kadÄ±n kurumlarÄ± kayyÄ±mlar tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±, eÅŸbaÅŸkanlÄ±k sistemimiz yok sayÄ±ldÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

‘KADIN Ä°TTÄ°FAKI ZAFERLE ÇIKACAK’

KadÄ±nlarÄ±n “tek adam rejimine” karÅŸÄ± bir araya gelmesi açÄ±sÄ±ndan seçimlerin bir vesile olduÄŸunu belirten Buldan, bu kapsamda yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Buldan, “KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün seçimlerden bu erkek rejimine kadÄ±nlarÄ±n restinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinde buna tanÄ±klÄ±k ettik. KadÄ±n ittifakÄ± dedik ve bununla kazandÄ±k. KadÄ±n ittifakÄ±nÄ±n buradaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizmek istiyorum. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Güçlü kadÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ve güçlü kadÄ±n aday sayÄ±sÄ±yla seçimlere hazÄ±rlanÄ±yoruz. Kimse bunu rutin bir seçim olarak ele almasÄ±n. KadÄ±nlarÄ±n, yerelden iktidara yürüyeceÄŸi bir seçim olacaktÄ±r. KadÄ±n ittifakÄ±, kadÄ±n iradesini sandÄ±klardan zaferle çÄ±karacak” diye konuÅŸtu.

‘KAYYIMLAR GÄ°DECEK’

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyelere atanan kayyÄ±mlarÄ±n icraatlarÄ±na da deÄŸinen Buldan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “KadÄ±nlar kentlerini de kendilerini de yönetecek. KayyÄ±mlarÄ±n atandÄ±klarÄ± günden itibaren en fazla kadÄ±n kurumlarÄ±nÄ± kapattÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Kürtlerin deÄŸerlerine de saldÄ±rdÄ±lar, yerle bir etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Söz veriyoruz, kayyÄ±mlar kadÄ±nlarÄ±n eliyle gidecek ve o koltuklara kadÄ±nlar oturacak.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 15:04

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