SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri 'sakÄ±ncalÄ± hekim' yasasÄ±na karÅŸÄ± eylemde

TTB ve SES, ihraÃ§ edilen hekimlerin Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesi talebiyle eylem yaptÄ±.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ve SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Ankara KuÄŸulu Park’ta gerçekleÅŸtirdikleri eylemde, ihraç edilen hekimlerin özel hastanelerde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n geri çekilmesini istedi.

Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Habib Eksik, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra Güzel, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz, ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu üyesi Ä°lknur BaÅŸer, EMEP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan, KESK MYK üyeleri ve Ankara Åžubeler Platformu, Türk DiÅŸ Hekimleri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lker Cebeci, TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz ve TÄ°HV Genel Sekreteri Metin BakkalcÄ± da katÄ±ldÄ±.

‘HER TÜRLÜ HAKKIMIZI KULLANACAÄžIZ’

Burada konuÅŸan TTB BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, yÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyecek bir yasa tasarÄ±sÄ± beklerken karÅŸÄ±larÄ±nda 44 maddelik bir torba yasa bulduklarÄ±nÄ± ifade ederek yalnÄ±zca bir maddede saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sorununa deÄŸinildiÄŸini söyledi. AdÄ±yaman, OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KHK ile ihraç edilen veya güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle mesleklerini yapmalarÄ± ve eÄŸitim haklarÄ± engellenen hekimlerin mesleklerine dönmelerini bekledikleri esnada torba yasadaki 5. Madde ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Bu maddenin çok can yakÄ±cÄ± bir madde olduÄŸunu ifade eden AdÄ±yaman, “Biz demokratikleÅŸme beklerken, eÄŸitim ve çalÄ±ÅŸma haklarÄ± elinden alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dönmelerini beklerken daha zalim bir tasarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k” diye konuÅŸtu. AdÄ±yaman, hekimleri açlÄ±kla terbiye etmeyi hedefleyen yasa tasarÄ±sÄ± çekilene kadar her türlü haklarÄ±nÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

‘TORBADAN EMEKÇÄ°LERE SALDIRI YASALARI ÇIKTI’

SES Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, ülkenin dört bir yanÄ±ndan gelen saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin kendilerine yaÅŸatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± bir arada olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak tepkilerini dile getirdiklerini söyledi. 30 Ekim günü 6 AKP’li milletvekili tarafÄ±ndan “müjde” denilerek Meclis’e getirilen torba yasanÄ±n saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri açÄ±sÄ±ndan müjde anlamÄ±na gelmediÄŸini belirten Erden, “Ama biz müjdeyi de torba yasalarÄ± da çok iyi bildiÄŸimiz için ne çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorduk. Torbadan saÄŸlÄ±k emekçilerine yeni saldÄ±rÄ± yasalarÄ± çÄ±ktÄ±, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±za yasak, eÄŸitim hakkÄ±mÄ±za engel çÄ±ktÄ±” dedi. Erden, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan KHK’ler ile onbinlerce saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçisinin iÅŸinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bugün gelinen noktada ise kendilerine açlÄ±ÄŸÄ±n ve ölümün dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. HazÄ±rlanan tasarÄ±nÄ±n Anayasa’ya, sosyal devlet uygulamalarÄ±na ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± bir düzenleme olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Erden, “Komisyondan hukuksuzca geçirdiniz ama Meclis’te bu hatanÄ±zdan vazgeçin diyoruz. Bu yasa meclisten geri çekilinceye kadar bütün saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri olarak mücadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sürdüreceÄŸiz. YaÅŸamak ve yaÅŸatmak için and içmiÅŸ bir mesleÄŸin mensuplarÄ± olarak kararlÄ±lÄ±kla bu mücadeleyi sürdüreceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 14:50

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