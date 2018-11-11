Osman Sınav setlerdeki ağır çalışma koşullarını savundu

Osman Sınav’a ağır çalışma koşulları soruldu, Sınav “Çalışırsanız, işinizi severek yaparsanız hiçbir şey olmaz” yanıtını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8’incisi düzenlenen “Malatya Uluslararası Film Festivali” kapsamında İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Seminer Salonu’nda Osman Sınav’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1994 yapımı “Yalancı” filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimi sonrası aynı salonda “usta-öğrenci” buluşması kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Sınav, dizi setlerindeki çalışma koşularının ağır olmadığını iddia etti.

Sınav’a bir öğrenciden gelen “Türk dizilerinde neler görüyorsunuz, insanlara doğru şeyler veriyor mu? Ağır çalışma şartları var deniliyor, siz ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine “Ağır çalışma şartları diye bir şey yok. Bu ülkenin gerçekleri, ekonomisi, sektörü var. Bu ülkenin sektöründe yılda 100 tane dizi yapılması için reklam gelirlerinin bilmem kaç milyar doları bulması lazım. Yoksa bu televizyonlar bu bütçeleri taşıyamazlar. Ağır çalışma şartlarının sebepleri var. Ben de ağır çalışma şartları içerisinde çalışıyorum. Çalışmaktan ölen yok dünyada. Çalışırsanız, işinizi severek yaparsanız hiçbir şey olmaz” cevabını verdi. Aynı öğrencinin dizi oyuncularının ifadelerini hatırlatması üzerine ise Sınav, “Öyle bir dünya yok. Yapmayacak o zaman, yapmasın. Onu zorlayan yok. Zorlayarak yaptıran yok. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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