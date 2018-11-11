â€˜TÃ¼fek Ã§ocuklarÄ±n elinde Ã¶lÃ¼m oyuncaÄŸÄ± olduâ€™

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer: Son 2 ayda 3 gencimiz, internetten alÄ±nan silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ankara’da 3 Ekim’de liseli iki genç internetten aldÄ±klarÄ± pompalÄ± tüfekle pakta oynarken bir kadÄ±nÄ± yaralamÄ±ÅŸ, gençlerden biri arkadaÅŸÄ±nÄ± öldürdükten sonra kendine de vurarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ä°stanbul’da da 14 yaÅŸÄ±ndaki bir genç internetten sipariÅŸ ettiÄŸi tüfekle aynÄ± yaÅŸtaki baÅŸka bir genci vurarak öldürdü. YaÅŸanan son ölümler ise bireysel silahlanmanÄ±n geldiÄŸi boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel silahlanmanÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de bu olumsuz tabloyu defalarca kez TBMM’de gündeme getirmelerine raÄŸmen, iktidarÄ±n konuya duyarsÄ±z kalmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Gürer, “Son 2 ayda 3 gencimiz, internetten alÄ±nan silahla öldürüldü. Kanun tekliflerimiz, meclis araÅŸtÄ±rma önergelerimiz mecliste deÄŸerlendirilerek gereken önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, belki bu olaylar yaÅŸanmamÄ±ÅŸ olacaktÄ±” dedi.

MERMÄ° SAYISI HANGÄ° GEREKÇEYLE ARTIRILDI?

Gürer, “Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ruhsatlÄ± silah için mermi sayÄ±sÄ±nÄ± 200’den 1000’e daha bu yÄ±l çÄ±kardÄ±. Bu kadar mermi için baÅŸvuran ÅŸahÄ±s, ruhsatlÄ± silah için mermi alÄ±nabiliyor hatta bir ilden alan gidip diÄŸer ilden de alÄ±yor. Bir yÄ±lda 1000 mermi nerede kullanÄ±lacak? Bu mermilerin ithal edildiÄŸi de söyleniyor. Sordum ama yanÄ±t gelmedi. Ne kadar mermi, nereden ithal ediliyor? Yerli üretim yetmiyor mu? Mermilerin kullanacaÄŸÄ± yer neresi? DüÄŸün, eÄŸlence olmadÄ± yol boyu trafik ya da kent levhalarÄ±nÄ± kurÅŸunlamak adete döndü. DüÄŸünde silah atÄ±lmasÄ± genelge ile yasaklandÄ±. Ä°yi de bu mermilerin sayÄ±sÄ± neden artÄ±rÄ±ldÄ±? Nerede, ne amaçla mermi kullanÄ±lacak? Tüfek ediniminin yanÄ±nda silahlanma olaÄŸanlaÅŸtÄ±. Bu gidiÅŸ iyi gidiÅŸ deÄŸil” dedi.

‘AKP Ä°KTÄ°DARI BÖYLESÄ°NE ÖNEMLÄ° BÄ°R KONUYU DÄ°KKATE ALMALIDIR’

Gürer, bireysel silahlanma oranÄ±nÄ±n her geçen yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Bireysel silahlanma 2017 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 28 artarken, son üç yÄ±ldaki artÄ±ÅŸ yüzde 68’i buldu. 2015 ve 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bireysel silahlanmayla ilgili 3 bin 494 olay yaÅŸandÄ±, 2 bin 187 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. TBMM’de bu konunun ele alÄ±nmasÄ± için Meclis araÅŸtÄ±rma önergesi verdim, bu konuda önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirttim. AKP iktidarÄ± böylesine önemli bir konuyu dikkate almalÄ±dÄ±r. Ä°ktidar, ülkenin Teksas’a dönmesine göz yumamaz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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