‘Öz İplik-İş mücadeleci işçileri kullanıp atıyor’

Çerkezköy OSB’de bulunan Beks Çorap fabrikasında, Öz İplik-İş’in örgütlenme çalışmaları sırasında 8 işçi işten atıldı. Öz İplik-İş, atılan işçilerden Nuh İçli’yi sendikada görevlendirdi. Beks Çorap örgütlenmesi içinde yer alan Nuh İçli, sendika yetkiyi aldıktan sonra sendikadaki işinden de çıkarıldı. Duruma tepki gösteren Nuh İçli, “Örgütlenme sırasında peşimi bırakmadılar şimdi işten çıkardılar. İşçiye danışmadan karar almak için ayaklarına dolanacak dikenleri temizlemek istiyorlar” dedi.

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’in 2017’nin nisan ayında 1300 işçinin çalıştığı Beks Çorap fabrikasında örgütlenmeye başlamasından bir ay sonra patron, 8 işçiyi işten attı. Atılan işçilerin içinde yer alan ve örgütlenme sürecinin başında yer alan işçilerden biri olan Nuh İçli, sendika tarafından 2017 yılının ağustos ayında yeni açılan Çerkezköy Şube’de örgütlenme görevlisi olarak işe başlatıldı. Nuh İçli işe başladıktan sonra sadece Beks Çorap örgütlenmesinde değil, aynı zamanda Tamteks ve Astel örgütlenmeleri içinde de yer aldı.

Beks Çorap örgütlenmesi tamamlanıp çoğunluk tespiti geldikten sonra patron çoğunluğa itiraz etti. Bu sene yazın başında görülen dava sendikanın lehine sonuçlandı ve Beks Çorap’ın çalıştığı Tchibo, HM gibi uluslararası markaların baskısı ile itiraz olmayınca Öz İplik-İş yetkiyi aldı. Öz İplik-İş yetkiyi alınca 4 Temmuz 2018 tarihinde genel merkez kararı ile Nuh İçli’yi işten çıkardı.

“Örgütlenme aşamasında peşini bırak peşimi bırakmayan genel başkanından örgütlenme uzmanına kadar sendika yöneticileri, işleri bitince aynı Beks patronu gibi hiçbir gerekçe sunmadan beni işten atarak cezalandırmak istiyor” diyen Nuh İçli şöyle devam etti: “Öz İplik-İş işi olduğunda değerlisin ama iş bitince hemen gözden çıkarıyor. Beks’e karşı açtığımız işe iade davalarını bile doğru dürüst takip etmedi. Ben de başka bir avukata verdim. Ama ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim.”

Öz İplik-İş’in işçiden daha çok fabrikanın çalıştığı müşteriler aracılığıyla sıkıntıyı çözmeye çalıştığını ifade eden İçli, “Şimdi sözleşme başlayacak, temsilciler belirlenecek. Sendika buralarda hep işçiye danışmadan kendisi karar vermek istiyor. Bunu yaparken de ayağına dolanacak dikenleri temizlemek istiyor. Sendika bizi de diken gördü herhalde” diyor.

Nuh İçli’nin Beks Çorap sürecinde işten atılınca mağdur olmasın diye sendikada işe başlattıklarını belirten Öz İplik-İş Genel Sekreteri Rafi Ay, “Aynı dönemde 3 işçiyi aynı şekilde işe başlattık. Beks örgütlenmesi bitmesine rağmen istihdam etmeye devam ettik. Ama Nuh sendikacılık yapmak değil işe geri dönmek istiyordu. Biz davalarını açtık. Hatta kendisine ‘Sen sektörü bilen birisinin. Örgütlü olduğumuz diğer çorap fabrikalarında işe başlatalım’ dedik. Ama Beks Çorap’a girmek istedi. Hatta fabrika ile görüştü. Kendisi sendikacılık yapmak istemiyordu” dedi. (Çerkezköy/EVRENSEL)