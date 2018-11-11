YÃ¶netmen Suat EroÄŸlu'ya yumruk atan Hak-Ä°ÅŸ yÃ¶neticisine ceza

Hak-Ä°ÅŸ'in dÃ¼zenlediÄŸi tÃ¶rende Ã¶dÃ¼l alan YÃ¶netmen Suat EroÄŸlu'ya konuÅŸmasÄ± nedeniyle yumruk atan Hak-Ä°ÅŸ YÃ¶neticisi Nizamettin Yurul ceza aldÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

Hak-Ä°ÅŸ'in düzenlediÄŸi 3. kÄ±sa film yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ödül töreninde, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Yönetmen Suat EroÄŸlu'nun davasÄ±nda sanÄ±ÄŸa ceza verildi. Tören çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda EroÄŸlu’ya yumruk atan Hak-Ä°ÅŸ Yöneticisi Nizamettin Yurul, yaralama ve hakaret suçlarÄ±ndan toplam 3 bin 740 TL para cezasÄ±na mahkum edildi.

Hak-Ä°ÅŸ Konfederasyonu'nun 39. kuruluÅŸ yÄ±l dönümünde yapÄ±lan 3. Hak-Ä°ÅŸ KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Ödül töreninde “FÄ±trat” isimli filmiyle birincilik ödülü alan Suat EroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hükümete tepki göstererek ödülü Soma'da ölen maden iÅŸçilerine adamÄ±ÅŸtÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda, dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu ve birçok bakanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende ödül konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan EroÄŸlu, yine dönemin BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent ArÄ±nç'Ä±n tahammül edemeyerek filmin en erken bitmesini istemesini eleÅŸtirmiÅŸti. “Biz sizi 2 saattir bekliyoruz. KeÅŸke siz de 12 dakika boyunca filmimizin tamamÄ±nÄ± izleseydiniz” diyen EroÄŸlu, filmini Soma'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 301 maden emekçisi adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Geceleri aç yatÄ±lmayan, gündüzleri sömürülmeyen bir dünyayÄ± ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kuracaktÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na teÅŸekkür ediyorum” demiÅŸti. Fakat, yönetmen EroÄŸlu ve film ekibi sahneden indikten sonra ise röportaj verirken saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hak-Ä°ÅŸ Yöneticisi Nizamettin Yurul “Biz sizin gibi Taksim'deki o. çocuklarÄ±nÄ± iyi biliriz” diyerek EroÄŸlu’ya yumruk atmÄ±ÅŸtÄ±.

BÜLENT ARINÇ 'BAÅžINA Ä°Åž GELÄ°R' DEMÄ°ÅžTÄ°

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanÄ±k bütün suçlamalarÄ± reddetti. O gece yaÅŸananlara iliÅŸkin ifade veren EroÄŸlu da 10 dakika süren filminin izlenmesine itiraz eden ArÄ±nç'Ä±n sahneye çÄ±karak, bunlarÄ±n eski Türkiye'de kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin RTÜK üyeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini uyarmak istediÄŸini söyledi, filmdeki sahnelerin baÅŸÄ±na iÅŸ açabileceÄŸini dile getirdiÄŸini aktardÄ±.

ArÄ±nç’Ä±n “Böyle bir organizasyon üç ödülü birden verdi, Allah razÄ± olsun demen gerekir” dediÄŸini belirten EroÄŸlu, “Bunun üzerine salondan alkÄ±ÅŸlar, yuhalamalar ve çeÅŸitli küfürler duymaya baÅŸladÄ±m, ben bu sÄ±rada salondan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. O sÄ±rada içeriden arkamdan gelen ve daha önceden kendisini hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m Nizamettin Yurul isimli ÅŸahÄ±s arkamdan gelerek sinkaflÄ± sözler söyleyip bana yumruk attÄ±” dedi. Yurul, yönetmen EroÄŸlu’ya vuracak bir mesafede olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak tüm suçlamalarÄ± reddetti. Mahkeme kararÄ±nda kesin hükümle Yurul'u yaralama ve hakaret suçlarÄ±ndan toplam 3 bin 740 TL para cezasÄ±na mahkum etti.

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