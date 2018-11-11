â€˜Ä°mza ve Ã–tesiâ€™ iÃ§in tanÄ±tÄ±m etkinliÄŸi yapÄ±lacak

MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi, â€˜Ä°mza ve Ã–tesi-BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Akademisyenler AnlatÄ±yorâ€™ adlÄ± kitap iÃ§in yarÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

1402 SayÄ±lÄ± SÄ±kÄ±yönetim YasasÄ±’yla ihraç edilen bilim insanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik, 18.30’da birliÄŸin genel merkezinde gerçekleÅŸecek.

Nurettin Öztatar’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Ütopya YayÄ±nevi tarafÄ±ndan basÄ±lan kitapta, KHK ile üniversitelerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Dr. Elçin Aktoprak, Dr. Özlem Albayrak, Dr. Faruk Alpkaya, Prof. Dr. Aykut Çoban, Doç. Dr. Yücel Demirer, Dr. Dinçer Demirkent, Doç. Dr. Benan Eres, Dr. Ertan Ersoy, Prof. Dr. Banu Beliz Güçbilmez, Prof. Dr. Ahmet HaÅŸim Köse, Doç. Dr. Murat Sevinç, Dr. Mustafa Åžener, Dr. Yasemin Özgün, Dr. Ece Öztan, Doç. Dr. Aynur ÖzuÄŸurlu, Prof. Dr. AyÅŸen Uysal, Dr. BarÄ±ÅŸ Ünlü ve Dr. Zafer YÄ±lmaz’la yapÄ±lan söyleÅŸiler yer alÄ±yor. Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. BaskÄ±n Oran ve Prof. Dr. Taner Timur’la üniversitelerde yaÅŸanan tasfiyeye iliÅŸkin söyleÅŸilerin yanÄ± sÄ±ra Prof. Dr. Cem EroÄŸul’un bir yazÄ±sÄ± da bulunuyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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