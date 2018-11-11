Kitap fuarında ‘Selim İleri Edebiyatı’ konuşuldu

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda “Onur Yazarı” Selim İleri’nin edebiyatı konuşuldu.

TÜYAP ve Everest Yayınları tarafından düzenlenen “Selim İleri Edebiyatı” başlıklı panelde, yazar Faruk Şüyün, Selim İleri’yi insan ve yazar yönleriyle 40 yıldır tanıdığını söyledi. Şüyün, İleri’nin kendi dilini geliştirmiş ve vardığı noktayla yetinmemiş biri olduğuna işaret ederek, “Türkiye’deki yazarlar dünya edebiyatçılarına benzetilmeye çalışılıyor. Kıymetleri bu ve buna benzer sözcüklerle ifade ediliyor ama ben düşünüyorum ki söz konusu Selim ise kelimeleri çok dikkatli seçmek gerekiyor. O önce Türk sonra dünya edebiyatının Selim İleri’sidir. ‘Selim İleri edebiyatı’ olarak anılacak birçok sayfa açılmasını çoktan hak etmiştir” şeklinde konuştu.

Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Selim İleri’nin İstanbul’un duyarlılığını ve İstanbul’da yaşayan insanların arka bahçelerini anlattığını dile getirdi. Hızlan, Selim İleri’nin terk edilmişlerin, unutulmuşların, unutturulmak istenenlerin yazarı olduğunu anlatarak “Biri Selim İleri’nin malzemesini Marksist olarak değerlendirebilir, biri de tutucu, klasik bir eleştirmen sıfatıyla değerlendirebilir. Ben her yazarın bu kadar zengin malzeme sunduğu kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı. (İstanbul/AA)

www.evrensel.net