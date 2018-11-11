TÃ¼m KÃ¶y Senâ€™den tepki: Ã‡arÅŸambaâ€™da tarÄ±m arazilerine dokunmayÄ±n

TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli tarÄ±m arazisine sahip Samsunâ€™un Ã‡arÅŸamba OvasÄ±nÄ±n sanayi bÃ¶lgesi kapsamÄ±na alÄ±nmak istenmesine TÃ¼m KÃ¶y Sen tepki gÃ¶sterdi.

Tüm Köy Sen Genel Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi’nin (TOBB) düzenlediÄŸi 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi ÅžurasÄ±’nda, Samsun ValiliÄŸinde 10.08.2018 ve 05.11.2018 tarihinde yapÄ±lan toplantÄ±larda gündeme gelen ÇarÅŸamba OvasÄ±’nÄ±n OSB alanÄ± kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ± önerilerinin üretici köylülere yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Samsun’a yeni bir organize sanayi bölgesi kazandÄ±rmak istiyorlarmÄ±ÅŸ. Hemen en kolay ulaÅŸÄ±labilirliÄŸi ve kârlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan yerlere göz dikiyorlar. YÄ±llarÄ±n oluÅŸturduÄŸu alüvyonlu arazi olan ÇarÅŸamba OvasÄ± sermaye gruplarÄ± tarafÄ±ndan sanayi bölgesi olarak deÄŸiÅŸtirilmesini istiyor. Ä°stiyorlar ama üretici köylü ne yapacak, ülkenin tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n yok edilmesinin zararÄ±nÄ± kimler çekecek umurlarÄ±nda deÄŸil” dedi.

TARIM CAN DAMARIMIZ

Sanayicilerin, “Sanayi altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve düzenli bir sanayileÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± için, havaalanÄ±ndan sonra YeÅŸilÄ±rmak’a kadar olan bölgenin sanayi alanÄ± olarak ilan edilmesi ile yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve istihdamÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Lojistik olanaklardan uzak iç bölgelere yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yönlendirilmesi gerçekçi olmamaktadÄ±r” iddialarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turan, devam etti: “Sanayici kârÄ±na kâr katmak için elinden gelini yapÄ±yor. Oysa tarÄ±m bir ülke için vazgeçilmezdir. Hele ÇarÅŸamba OvasÄ± 1. derecede tarÄ±m arazisi özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. TopraÄŸa ne ekerseniz, dikerseniz hemen yeÅŸeriyor. FÄ±ndÄ±k, sebze, pirinç baÅŸta olmak üzere bölgenin tarÄ±m havzasÄ± özelliÄŸi taÅŸÄ±yan bir alanÄ± sanayi bölgesi yapÄ±lmak istenmesi kabul edilemez.”

ÇARÅžAMBA-TERME YOK EDÄ°LÄ°R

Tüm Köy Sen Genel BaÅŸkanÄ± Turan, “ÇarÅŸamba OvasÄ±nÄ±n sanayi bölgesi olarak ilan edilmesi sonucunda yalnÄ±zca ÇarÅŸamba’nÄ±n deÄŸil, Terme, Tekkeköy baÅŸta olmak üzere diÄŸer ilçeler, hatta Ordu’nun Ünye ilçesi de etkilenecek. Tüm Köy Sen olarak sanayiye karÅŸÄ± deÄŸiliz. Ancak tarÄ±m alanlarÄ± da istihdam alanlarÄ±dÄ±r ve korunmasÄ± gerekir. Sanayi bölgeleri için tarÄ±m alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda atÄ±l alanlar kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Maden aramalarÄ±, HES, taÅŸ ocaklarÄ±, termik ve nükleer santrallerle yok edilen tarÄ±m arazilerine bir de sanayi bölgeleri eklenmek istenmektedir. Kabul edilemez” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net