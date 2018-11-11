Ãœcretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler: ParamÄ±zÄ± almak iÃ§in gittik, darbedildik

6 aydÄ±r Ã¼cretleri Ã¶denmediÄŸi iÃ§in iÅŸ bÄ±rakÄ±p firma yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye giden iÅŸÃ§iler, paralarÄ±nÄ±n Ã¶denmesini beklerken darbediklerini sÃ¶yledi.

Ankara'da 6 aydÄ±r ücretleri ödenmediÄŸi için iÅŸ bÄ±rakÄ±p, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± inÅŸaat firmasÄ± yetkilileriyle görüÅŸmeye giden iÅŸçiler, paralarÄ±nÄ±n ödenmesini beklerken saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Yaralanan iÅŸçiler, firma yetkilileri hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ankara Ä°ncek’te bulunan Fidanlar Ä°nÅŸaat’ta çalÄ±ÅŸan 35 iÅŸçi, 6 aydÄ±r ücretleri ödenmeyince önceki gün iÅŸ bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸçiler ÅŸirketin ofisine gittiklerinde hakaretlerle karÅŸÄ±landÄ±klarÄ±nÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k vermeleri üzerine kargaÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ifadelerini almak üzere iÅŸçileri en yakÄ±n karakola götürdü. Ä°fadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçiler, yeniden Fidanlar Ä°nÅŸaat’Ä±n sahibiyle görüÅŸmek üzere söz firma ofisine geri döndü. YapÄ±lan görüÅŸmeler sonucu söz konusu firma sahibi, alacaklarÄ±nÄ± ödediÄŸi yaklaÅŸÄ±k 28 iÅŸçiden tekrar ÅŸantiye alanÄ±na dönmelerini istedi. AlacaklarÄ± ödenmeyen diÄŸer iÅŸçiler ise, ÅŸirket ofisi ve yatakhanesi arasÄ±nda bulunan tenha bir alana çaÄŸrÄ±larak, paralarÄ±nÄ±n orada ödeneceÄŸi söylendi. ParalarÄ±nÄ± almak için söz konusu alana giden iÅŸçiler darbedildi. Yaralanan 3 iÅŸçi, Ankara GölbaÅŸÄ± Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ'

SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan ve yüzünden darbeler alan Ä°nan KeleÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ben, kardeÅŸim ve parasÄ±nÄ± alamayan diÄŸer 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±z, paramÄ±zÄ± almak için oraya gittiÄŸimizde bize hakaret etmeye baÅŸladÄ±lar. Daha sonra oraya yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi gelerek, bize saldÄ±rdÄ±. ÖYani bize tuzak kurdular. Daha sonra olay yerine gelen polisler beni, kardeÅŸimi ve diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± onlarÄ±n elinden alarak, hastaneye götürdü.”

KeleÅŸ, alacaklarÄ±nÄ±n ödenmesini beklerken darbedildikleri firma yetkilileri hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸunu ve en yakÄ±n zamanda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°DDÄ°ALARIN HEDEFÄ°NDEKÄ° Ä°SÄ°M KONUÅžMAK Ä°STEMEDÄ°

Bu iddialarÄ± sormak için ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z firmanÄ±n yetkilisinin ofisini defalarca aramamÄ±za raÄŸmen telefona yanÄ±t veren olmadÄ±. Bunun üzerine Fidanlar Ä°nÅŸaat’tan iÅŸ alan KNL TaÅŸeron FirmasÄ± sahibi Alper KÄ±nalÄ±’ya ulaÅŸtÄ±k. KÄ±nalÄ±’ya, iÅŸçilerin dile getirdiÄŸi iddialara dair proje mühendisine yanÄ±t hakkÄ± vermek istediÄŸimizi iletmesini istedik. Bu ricamÄ±z üzerine bir süre sonra geri dönüÅŸ yapan Alper KÄ±nalÄ±, isteÄŸimizi ilettiÄŸi Ö.S’nin ‘Konuya dair konuÅŸacak bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ belirttiÄŸini aktardÄ±. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 13:32

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