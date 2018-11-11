Vergi cenneti Ã¼lkelerin listesi neden yayÄ±nlanmÄ±yor?

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu: Vergi cenneti Ã¼lkeleri listesi yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in milyarlarca lira kayÄ±p.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, 2006 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre, vergi cenneti ülkeleri listesinin ilan edilmesi gerektiÄŸini belirterek, liste yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± için milyarlarca lira kayÄ±p olduÄŸunu bildirdi.

ErdoÄŸdu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, söz konusu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen vergi cenneti ülkelerde yerleÅŸik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapÄ±lan her türlü ödemeler üzerinden yüzde 30 oranÄ±nda vergi kesintisi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “YasanÄ±n amir hükmü olmasÄ±na raÄŸmen, Bakanlar Kurulu 12 yÄ±ldÄ±r vergi cenneti ülkeleri ilan etmediÄŸi için devletin milyarlarca liralÄ±k vergi geliri kaybÄ±mÄ±z var. Hükümet Ä±srarla bu düzenlemeyi yapmaktan kaçÄ±nÄ±yor. Büyük bir ekonomik krizin içinde bulunduÄŸumuz ÅŸu günlerde, vergileri artÄ±rarak dar gelirli kesimi daha da ezmek yerine, bu ülkelerde iÅŸ yapan ÅŸirketlerden yasanÄ±n getirdiÄŸi vergiyi kesmek çok daha adil.”

Vergi cennetlerinde genellikle, kendi ülkelerinde vergi ödemek istemeyen, yasadÄ±ÅŸÄ± kaynaklardan saÄŸladÄ±klarÄ± kazançlarÄ± gizleyen, kara para aklayan, ÅŸeffaflÄ±ktan korkan ve verilemeyecek bir hesabÄ± bulunan kimselerin yatÄ±rÄ±m ve iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸdu, “AsÄ±l sorgulanmasÄ± gereken, ülkenin içinde bulunduÄŸu büyük ekonomik krize raÄŸmen hükümetin bu listeyi yayÄ±nlamayÄ± hiç gündeme getirmemesi. Panama Papers’ta ya da Man adalarÄ±nda devleti yönetenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± mÄ± bu listenin yayÄ±nlamasÄ±na engel oluyor?” diye sordu. (ANKARA)

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