â€˜Dolgu alanlarÄ±nÄ± doÄŸa tekrar geriye alÄ±râ€™

OlasÄ± Ä°stanbul depreminde en bÃ¼yÃ¼k risklerden birinin "zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±" olduÄŸunu belirten uzmanlar dolgu alanlara dikkat Ã§ekti.

Uzmanlar, "Dolgu alanlarÄ±nÄ± doÄŸa tekrar geriye alÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

"Zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±" suya doygun zeminlerde düzenli aralÄ±klarla gerçekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±lar sÄ±rasÄ±nda, zeminin taÅŸÄ±ma kapasitesini kaybederek üzerindeki binalarÄ±n topraÄŸa gömülmesine ya da yan yatmasÄ±na deniliyor. Türkiye zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n örnekleri 1999 Ä°zmit depreminde Gölcük'te yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

DOLGU ALANLAR ZEMÄ°N SIVILAÅžMASINA ÇOK AÇIKTIR

Jeofizik uzmanÄ± ÖÄŸretim Üyesi Dr. OÄŸuz GündoÄŸdu, "Zemin etüdünü gereken koÅŸullarda yapmayan, jeofizik metotlarÄ±nÄ± kullanmayan, önlem almadan yapÄ±lan binalar risk altÄ±ndadÄ±r" dedi.

"Yer altÄ± su seviyesi yüksek olan yani dolgu alanlar zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±na çok açÄ±ktÄ±r" diyen OÄŸuz GündoÄŸdu, "Bina yapÄ±lmadan önce yapÄ±lmasÄ± gereken etütlerde, önlem alÄ±nÄ±p zemin iyileÅŸtirmesi yapÄ±lÄ±p daha sonra bina yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu. GündoÄŸdu, yüksek katlÄ± binalarÄ±n nasÄ±l inÅŸa edilmesi gerektiÄŸine dair yönetmeliÄŸin yeni çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye bu konuda epey geride" diye konuÅŸtu. Zemin etütlerinde, zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n çok önemli bir yer tuttuÄŸuna dikkat çeken GündoÄŸdu, Ä°stanbul'un sahil ÅŸeridinin tamamÄ±nda risk olduÄŸunu belirtti. GündoÄŸdu, "Zemin etüdü yapÄ±lmadÄ±ysa, buna uygun yapÄ±lar yapÄ±lmadÄ±ysa ister bina, ister yol olsun son derece tehlike altÄ±nda" dedi.

1766 DEPREMÄ°NÄ°N TEKRARI OLACAK

OÄŸuz GündoÄŸdu, olasÄ± bir Ä°stanbul depremi konusunda, "YÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok daha fazla olacak. Åžiddeti 7.5'a yakÄ±n olacak ve yüksek hÄ±zda geleceÄŸini düÅŸünüyoruz. Silivri civarÄ±nda kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Marmara Denizi'nin son 3 senedir aktivitesi deÄŸiÅŸti. Bütün bunlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Silivri'den Ä°stanbul'a doÄŸru kÄ±rÄ±lacak olan 1766 depreminin tekrarÄ± olacak. Bunu da hesapladÄ±k, 7.5 artÄ±-eksi 2 diye söylüyoruz. Depremin ÅŸiddeti 7.5 büyüklüÄŸünde olacaksa Endonezya depremindeki gibi her ÅŸey olabilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YAPILARIMIZI BUNA GÖRE PROJELENDÄ°RMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR

Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Nusret Suna ise, "Deprem anÄ±nda suya doygun zeminlerde, tekrarlÄ± titreÅŸim hareketlerinde zemin taÅŸÄ±ma kapasitesini sÄ±fÄ±rlar. SÄ±fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± anda, üzerindeki yapÄ± da oturma ya da yana doÄŸru yÄ±kÄ±lma söz konusu olabilir. Ä°stanbul ölçeÄŸinde genelde sahil bantlarÄ±mÄ±zda sÄ±vÄ±laÅŸma riski olan bölgelerimiz var. Buralarda da yapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± buna göre projelendirmemiz gerekiyor" dedi.

SIVILAÅžMA ÇOK DÄ°KKATE ALINMASI GEREKEN BÄ°R OLAY

Nusret Suna, zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 1995 yÄ±lÄ±ndaki yaÅŸanan Kobe depremiyle ilk kez incelenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Suna,"SÄ±vÄ±laÅŸma çok dikkate alÄ±nmasÄ± gereken bir olay. Zemin deÄŸerlendirme raporlarÄ±nda eÄŸer o parselde bir sÄ±vÄ±laÅŸma riski varsa ona göre önlem alÄ±narak inÅŸaatÄ±n yapÄ±lmasÄ± isteniliyor. Kurumlar da zaten buna göre projelerini kontrol ederler. Ama eski yapÄ± stokumuzun buna göre yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n incelenmesi gerekiyor. Bizlerin Ä±srarla söylediÄŸimiz Ä°stanbul'daki yapÄ± stokunun zemin durumlarÄ±nÄ±n ve zemin üstündeki yapÄ± durumlarÄ±nÄ±n incelenmesi gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Suna, zemin sÄ±vÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ise ÅŸöyle özetliyor, "Zemin taÅŸÄ±ma kapasitesini sÄ±fÄ±rlar. TekrarlÄ± titreÅŸim hareketinde yani bir deprem hareketinde zemin jöleye döner. Jölenin bir taÅŸÄ±ma kapasitesi yoktur. Bu çok kÄ±sa bir süre içerisinde oluÅŸur. SarsÄ±ntÄ± hareketi bittiÄŸi zaman tekrardan eski haline döner" dedi.

Suna, 17 AÄŸustos depremini hatÄ±rlatarak, "Gölcük DeÄŸirmendere'de dolgu alanÄ±ndaki binalarÄ±n hepsi Sapanca Gölü'ne, Marmara Denizi'ne doÄŸru gitti. Demek ki deniz kenarÄ±ndaki dolgu alanlarÄ± her zaman risklidir. Maltepe ve YenikapÄ± dolgu alanlarÄ±nÄ±n yeri, olasÄ± bir depremde fay hattÄ±na oldukça yakÄ±n. OlasÄ± bir Marmara depreminde bu dolgu alanlarÄ±nÄ± doÄŸa tekrar geriye alÄ±r diye düÅŸünüyoruz. Onun için bu bölgelerin toplanma alanÄ± olarak ilan edilmesi çok çok yanlÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.

SAHÄ°L BANDINDAKÄ° YOLLARIMIZ RÄ°SKLÄ°

Suna, "OlasÄ± bir depremde tsunami olursa sahil bandÄ±ndaki yollarÄ±mÄ±z riskli. Bunlarda bir takÄ±m göçmeler, yarÄ±lmalar olacak tabii ki. Bunlara karÅŸÄ±, deprem bittikten sonra bizim yan kaçÄ±ÅŸ yollarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Toplanma alanÄ± kadar Ä°stanbul içinde deprem sonrasÄ±nda acil kaçÄ±ÅŸ yollarÄ±na ihtiyaç var" dedi. (DHA)

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