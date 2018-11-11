Burhaniyeâ€™de kuduz alarmÄ±: Bir mahalle 2 ay sÃ¼reyle karatinaya alÄ±ndÄ±

Burhaniye'nin SarÄ±lar Mahallesi, bir ineÄŸin kuduzdan Ã¶lmesi Ã¼zerine 2 ay sÃ¼reyle karantinaya alÄ±ndÄ±. Mahallede aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BalÄ±kesir'in Burhaniye ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal SarÄ±lar Mahallesi'nde Ahmet BayÄ±r’a ait bir ineÄŸin kuduzdan ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi. 4 gün önce ölen ineÄŸin kuduz olduÄŸu laboratuarda yapÄ±lan incelemeyle kesinleÅŸirken, mahalle karantinaya alÄ±ndÄ±. Mahalleye hayvan giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±, aÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Burhaniye TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸü veterinerleri SarÄ±lar Mahallesi ile çevresinde yer alan HacÄ±bozlar ve KÄ±rtÄ±k mahallelerinde aÅŸÄ±lama ve ilaçlama yaparken, ilçe belediyesi de çalÄ±ÅŸmalara destek oldu.

SarÄ±lar Mahallesi'nde 2 aylÄ±k karantina uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, "SarÄ±lar Mahallesi'nde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya baÅŸlandÄ±. Mahallede ÅŸüpheli bir ÅŸekilde ölen bir ineÄŸin kuduz olduÄŸu Ä°stanbul Pendik LaboratuarÄ± tarafÄ±ndan tespit edildi. Bunun üzerine arkadaÅŸlar aÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar 2- 3 günde tamamlanacak. ÇalÄ±ÅŸmalara belediye olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

SarÄ±lar, HacÄ±bozlar ve KÄ±rtÄ±k mahallelerinde yaklaÅŸÄ±k 750- 800 baÅŸ hayvanÄ±n aÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± belirtildi. (BalÄ±kesir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 12:31

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