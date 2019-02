Uludağ Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı kampanya başlattı

Eren ÖNER

Bursa

Uludağ Üniversitesi öğrencileri artan minibüs ücretlerinin düşürülmesi ve BURULAŞ seferlerinin artırılıp fiyatların düşürülmesi talebiyle “Nitelikli ulaşım istiyoruz” imza kampanyası başlattı. Dar gelirli işçi-emekçi ailelerin çocukları olduklarını dile getiren öğrenciler, talepleri karşılanana kadar sosyal medyada, sokaklarda açtıkları standlarda ve fakültelerinde imza toplayacaklarını duyurdu. Kampanyaya ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken öğrenciler, yalnızca ulaşım sorununu çözmenin yetmeyeceğini, temel tüketim maddelerine gelen zamlara karşı topyekün mücadele etmek gerektiğini belirttiler.

Geçtiğimiz dönem 1.75 lira olan minibüs fiyatları bu dönem 25 kuruş zamlanarak 2 lira çıktı. Barınma, beslenme ve ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını söyleyen öğrenciler, zamlara dur demek ve ulaşım haklarını savunmak için imza kampanyası başlattı.

‘AY SONUNU GETİREBİLMEK FİNALLERDEN ZOR’

Hayatın her alanında sırtlarına binen zamlardan bıktıklarını artık okul okumak için değil yaşamını idare edebilmek için her ay sonunun, ders geçmek için yapılan final sınavlarından daha zor geçtiğini söyleyen öğrenciler; “Bizler Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak her sene her dönem başımıza sürekli dert olan zamlardan bıktık, usandık. Barınma, beslenme ve ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanıyoruz. Bizler bir ucundan başlayarak zamlara dur demek ve ulaşım hakkımızı savunmak için bir kampanya başlatıyoruz. Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak yeni dönemde Görükle-Üniversite minibüs hattında zamla karşılandık. Geçen dönem 1.75 olan minibüs ücretleri bile öğrencilerin ekonomik şartlarını zorlarken, 2018-19 eğitim-öğretim yılında minibüs ücretlerine 25 kuruş zam yapıldı” dedi.

‘ÖĞRENCİLER EMEKÇİ ÇOCUKLARIDIR’

Yalnızca ulaşımla kalmayıp yaşam için gerekli bütün ihtiyaçlarına zamların geldiğini belirten öğrenciler şunları ifade etti: “Uludağ Üniversitesi öğrencileri, ülkenin pek çok üniversitesindeki öğrenciler gibi emekçi çocuklardır. Çoğunluğu geçimini alın teriyle kazanan, dar gelirli ailelerden gelen işçi-emekçi ailelerin çocuklarıdır. Öğrenciler kamusal bir hak olan eğitim hakkını almaya çabalarken türlü ekonomik zorluklarla da boğuşmaktadır. Barınma,ulaşım masrafı, ders araç-gereç masrafı, beslenme ücretleri gibi pek çok zorluk üniversite öğrencisinin önünde önemli birer engel olarak durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘sosyal bir hukuk devleti’ olduğu açıkça belirtilmiştir. Sosyal devlet ilkesi ise kamu hizmetlerinin kâr hedefiyle değil toplumsal çıkarları/hakları gözeterek uygulanmasını gerektirmektedir.Üniversite öğrencisi sizin için müşteri midir? Yoksa kamusal hak olan eğitim hakkını alan, ülkenin geleceğini kuracak olan gençler midir? Beslenme, barınma, ulaşım gibi pek çok ekonomik zorluklarla boğuşurken ulaşım hizmetini yürütenlerin görevi bize kamu adına destek olmak mıdır, yoksa hayatımızı daha da zorlaştırmak mıdır?”

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

■Görükle-Üniversite arasında çalışan minibüs fiyatlarının acilen düşürülmesi şarttır.

■BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ucuz ve nitelikli bir şekilde okula ulaşmasını sağlamalıdır.

■En temelde taleplerimiz; minibüs fiyatlarına yapılan zamların geri çekilmesi, BURULAŞ otobüslerinin sefer sayısının artırılması ve fiyatlarının düşürülmesidir.