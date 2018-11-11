FotoÄŸraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
HDP GenÃ§lik Meclisi EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tuna AydÄ±n tutuklandÄ±
HDP MYK Ãœyesi ve GenÃ§lik Meclisi EÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tuna AydÄ±n, 'Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi' iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Gençlik Meclisi EÅŸ Sözcüsü Tuna AydÄ±n, dün gece çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
Ä°stanbul’da 9 KasÄ±m’da yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan AydÄ±n, emniyetteki iÅŸlemleri dün sona erdi. Vatan’da bulunan Ä°stanbul Emniyeti’ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AydÄ±n, gece yarasÄ± ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±k ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla mahkemeye sevk edilen AydÄ±n, aynÄ± gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Ä°stanbul/MA)
HDPâ€™den â€˜HDP-AKP mÃ¼zakeresiâ€™ iddiasÄ±na yanÄ±t: Aynaya bakÄ±n Â
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 11:44
HDPâ€™li seÃ§ilmiÅŸlere yÃ¶nelik operasyonun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼