CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 14 yeni araÃ§ kiralanacak

Envanterinde 268 araÃ§ bulunan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2019â€™da kullanmak Ã¼zere sekizi ÅŸofÃ¶rlÃ¼ 14 araÃ§ kiralayacak.

Elektronik Kamu AlÄ±mlarÄ± Platformu (EKAP) üzerinden açÄ±lan ihaleye göre, envanterinde 268 araç bulunan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, “tasarruf devrinde” önümüzdeki yÄ±l kullanmak üzere sekizi ÅŸoförlü 14 araç kiralayacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ca 30 personel servis aracÄ± da satÄ±n alacak.

Birgün’den Hüseyin ÅžimÅŸek’in haberine göre, EKAP üzerinden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± ihaleye göre, 1 Ocak 2019 ve 31 AralÄ±k 2019 tarihleri arasÄ±nda kullanÄ±lmak üzere ÅŸehir içinde veya dÄ±ÅŸÄ±ndaki faaliyetlerde kullanÄ±lacak 9 binek araç, 2 kamyonet ve 3 minibüs kiralanacak.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n “Yeni yÄ±lda kamuya araç alÄ±nmayacak” kararÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen ilana göre ayrÄ±ca bu araçlarÄ± kullanmasÄ± üzere sekiz de ÅŸoför kiralanacak. Ä°hale ÅŸartnamesine göre ihaleyi kazanan firma tarafÄ±ndan ÅŸoförlere yazlÄ±k ve kÄ±ÅŸlÄ±k olmak üzere iki takÄ±m elbise, iki deri ayakkabÄ±, iki gömlek, iki kravat alÄ±nacak. Åžoförlere asgari ücretin brüt tutarÄ±nÄ±n yüzde elli fazlasÄ± ödenecek. Personel servis araçlarÄ±nÄ±n ve ÅŸoförlerinin “temiz ve bakÄ±mlÄ±” olmasÄ± istendi.Kiralanacak araçlarÄ±n özelliklerinin de sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± ilana göre, araçlarÄ±n bazÄ±larÄ±nda LCD TV, araç buzdolabÄ±, dijital ses sistemi, deri koltuk, perde, halÄ± döÅŸeme, açÄ±lÄ±p kapanan çalÄ±ÅŸma masasÄ±, ÅŸarj ünitesi bulunmasÄ± istendi.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI STRATEJÄ° VE BÜTÇE BAÅžKANLIÄžI’NA 30 ARAÇ

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kullanÄ±mÄ± için de 30 servis aracÄ± satÄ±n alÄ±nacak. Ä°lana göre, 17 kiÅŸilik 12 minibüs, 25 kiÅŸilik 13 midibüs, 30 kiÅŸilik dört midibüs ve 45 kiÅŸilik bir otobüs satÄ±n alÄ±nacak. Otobüslerin 2012 yÄ±lÄ±ndan sonra üretilmesi ÅŸartÄ± da ihale ÅŸartnamesinde yer aldÄ±.

ARAÇLAR BENZÄ°NLÄ° OLACAK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, kullanÄ±m sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kabilecek aksaklÄ±klara karÅŸÄ± “herhangi bir gecikme olur” gerekçesiyle ihaleyi kazanan firmanÄ±n bir yedek servis aracÄ± bulundurmasÄ±nÄ± istedi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ±n LGP ya da CNG sistemli deÄŸil benzinli olmasÄ±nÄ± istedi.

2019’DA 350 ARAÇ

Tasarruf kararÄ±ndan muaf tutulan ve envanterinde 268 araç bulunan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± filosuna yeni yÄ±lda 2019 Bütçesine göre de 38 yeni araç alÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece ihale usulü ile alÄ±nacak araçlar ve Bütçe planlamasÄ±na göre alÄ±nacak araçlarla birlikte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n araç sayÄ±sÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda 350’ye çÄ±kacak.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 10:17

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