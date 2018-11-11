Parkta tÃ¼fekle kuÅŸ avlayan ÅŸahÄ±s aranÄ±yor

Antalya YeÅŸilbahÃ§e'de insanlarÄ±n spor yaptÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklarÄ±n oyun oynadÄ±ÄŸÄ± parka dÃ¼rbÃ¼nlÃ¼ tÃ¼fekle gelen ÅŸahÄ±s, Ã§ok sayÄ±da kuÅŸ avladÄ±.

Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ilçesinde parka gelen bir kiÅŸi susturucu taktÄ±ÄŸÄ± dürbünlü tüfekle onlarca kuÅŸ avladÄ±. KuÅŸlarÄ±n kafasÄ±nÄ± kestikten sonra aracÄ±na koyan kiÅŸi, olay yerinden ayrÄ±lÄ±rken, o anlar vatandaÅŸlarca cep telefonu kamerasÄ±yla saniye saniye görüntülendi.

MuratpaÅŸa ilçesindeki olay, önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. YeÅŸilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliÄŸi henüz belirlenemeyen bir kiÅŸi, aracÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± dürbünlü tüfeÄŸe susturucu taktÄ±. TüfeÄŸi aracÄ±n üzerine bÄ±rakÄ±p bir süre etrafÄ± kontrol eden kiÅŸi daha sonra aracÄ±n kaputuna uzanÄ±p destek alarak parktaki kuÅŸlara ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±.

ÖLDÜRDÜÄžÜ KUÅžLARI ALIP ARACINA KOYDU

Parkta yürüyüÅŸ yapan ve spor yapanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± hiçe sayarak defalarca silahÄ±nÄ± ateÅŸleyen erkek ÅŸüpheli vurduÄŸu kuÅŸlarÄ± alarak aracÄ±na getirdi. Tek tek baÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸi kuÅŸlarÄ± aracÄ±na koyan ÅŸüpheli daha sonra tüfeÄŸini de aracÄ±na koyarak parktan uzaklaÅŸtÄ±.

Åžüphelinin parktaki tüfekli kuÅŸ avÄ± bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateÅŸli mi yoksa havalÄ± mÄ± bilmiyorum. AracÄ±n plakasÄ±nÄ± polise bildirdim. Ancak ÅŸehir merkezinde insanlarÄ±n spor yaptÄ±ÄŸÄ±, çocuklarÄ±yla oynadÄ±ÄŸÄ± bir parkta tam bir dehÅŸet yaÅŸadÄ±k. Ä°nsanlarÄ±n canÄ±nÄ± hiçe sayarak, sanki av safariye çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi ateÅŸ etti" dedi.

POLÄ°S Ä°NCELEME BAÅžLATTI

Görüntüleri çekenlerin ÅŸikayeti üzerine inceleme baÅŸlatan polis, araç plakasÄ± ile ÅŸehir magandasÄ±nÄ±n kimliÄŸini tespit edip yakalamak için harekete geçti. (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

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