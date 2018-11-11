CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Paris'te Trump ve Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p sohbet etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ± sonlandÄ±ran AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 100. yÄ±l dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katÄ±lmak üzere Paris'e gitti.

Törene Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da aralarÄ±nda bulunduÄŸu altmÄ±ÅŸtan fazla lider katÄ±ldÄ±.

EroÄŸan, Zafer TakÄ± ve Meçhul Asker AnÄ±tÄ±'nda düzenlenen anma törenine katÄ±ldÄ±.

Törende konuÅŸan Macron, "100 yÄ±l önce 11 KasÄ±m 1918'de, sabah saat 11.00 itibarÄ±yla Fransa'nÄ±n tamamÄ±nda olduÄŸu gibi Paris'te günlerce borular ve çanlar çaldÄ±. Bu, uzun ve korku dolu dört yÄ±l boyunca devam eden ölümcül çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuydu" dedi. Macron, konuÅŸmasÄ±nda "Gelin, birbirimize korku salmak yerine umut inÅŸa edelim" dedi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Åžanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

FotoÄŸraf: Murat Çetinmühürdar/AA

PUTÄ°N: ORTAK AVRUPA ORDUSU, ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENÄ°NÄ° PEKÄ°ÅžTÄ°RÄ°R

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un kurulmasÄ±nÄ± önerdiÄŸi ortak Avrupa ordusu ile konuÅŸtu. Putin ordunun çok kutuplu dünya düzenini pekiÅŸtirmeye katkÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sputnik'in haberine göre Putin, Russia Today (RT) France'a demeç verdi. Trump'la henüz buluÅŸma fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fÄ±rsat doÄŸmasÄ± halinde kÄ±sa bir görüÅŸme yapabileceklerini kaydeden Putin, Macron'un ortak Avrupa ordusu önerisiyle ilgili açÄ±klamalar yaptÄ±.

Putin, "Avrupa, büyük bir ekonomik oluÅŸum, kapsamlÄ± ekonomik birlik ve AvrupalÄ±larÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik alanÄ±nda egemen olmak istemesi son derece doÄŸal. Bu bakÄ±mdan, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya düzeninin pekiÅŸtirilmesine katkÄ± sunacak" dedi.

'TRUMP'LA G20 ZÄ°RVESÄ°NDE GÖRÜÅžEBÄ°LÄ°RÄ°Z'

Trump'la görüÅŸüp görüÅŸmeyecekleri sorusu üzerine Putin, Trump'la G20 zirvesinde ya da daha sonra buluÅŸabileceklerini, ABD tarafÄ±yla diyaloÄŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti. Putin, "Hem onlar hem de biz bunu istiyoruz. Ancak üst düzeyde ya da en üst düzeyde diyalogdan daha önemlisi, uzmanlar düzeyinde diyalog kurulmasÄ±dÄ±r. UmarÄ±m, bu tam kapsamlÄ± diyalog süreci yeniden baÅŸlar. Biz buna hazÄ±rÄ±z. Zaten Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan çekilmeyi planlayan biz deÄŸil, ABD tarafÄ±" diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN: AB'YE TAM ÜYELÄ°K HEDEFÄ°MÄ°Z DEVAM EDÄ°YOR

Öte yandan ErdoÄŸan, FransÄ±z Le Figaro gazetesine bir makale yazdÄ±. ErdoÄŸan makalede, "AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor. OrtadoÄŸu'da demokratik iradeleri destekliyoruz derken "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na itiraz etmek veya DEAÅž, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komÅŸularÄ±mÄ±za gösterdiÄŸimiz bu saygÄ±nÄ±n ve aralarÄ±nda bulunduÄŸumuz Avrupa milletlerinin güvenliÄŸinin gereÄŸidir" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, Türkiye saatiyle 15.30'da Paris'ten ayrÄ±ldÄ±.

TRUMP ERDOÄžAN GÖRÜÅžMESÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, dün Macron tarafÄ±ndan devlet, hükümet ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ baÅŸkanlarÄ± ile eÅŸleri onuruna verilen akÅŸam yemeÄŸinde bir süre sohbet etti.

GörüÅŸmeye iliÅŸkin Beyaz Saray'dan açÄ±klama geldi. YapÄ±lan açÄ±klamada ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili görüÅŸtüÄŸü bildirildi.

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 17:15

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