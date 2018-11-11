CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Paris'te Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan verilen akÅŸam yemeÄŸinde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p sohbet etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron tarafÄ±ndan devlet, hükümet ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ baÅŸkanlarÄ± ile eÅŸleri onuruna verilen akÅŸam yemeÄŸinde bir süre sohbet etti.

Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ± sonlandÄ±ran AteÅŸkes AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 100. yÄ±l dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katÄ±lmak üzere Paris'te bulunan ErdoÄŸan, eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile Orsay Müzesi'ne geçti. Müzede CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Moldova CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon ve eÅŸi Galina Dodon ile sohbet etti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katÄ±lan ErdoÄŸan, Macron tarafÄ±ndan devlet, hükümet ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ baÅŸkanlarÄ± ile eÅŸleri onuruna verilen akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±. Yemekte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump yan yana oturdu ve bir süre sohbet etti.

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

(Paris/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 08:25

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