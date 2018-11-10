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FotoÄŸraf: Pixabay
Urfa'da silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
10 KasÄ±m 2018 22:40
Urfa'da, akraba olduÄŸu belirtilen 2 aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
Urfa'da, akraba 2 aile arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 5 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Anadolu AjansÄ±nda yer alan bilgiye göre, ÅžanlÄ±urfa merkez Haliliye ilçesi Ä°kiaÄŸÄ±z Mahallesi'nde, aralarÄ±nda önceden husumet bulunduÄŸu öÄŸrenilen akraba ailelerin fertleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine çÄ±kan silahlarÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada 7 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Ä°brahim BaÄŸÄ±ÅŸ (36) ile Ä°brahim BakÄ±ÅŸ (30), yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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