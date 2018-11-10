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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 08:12
15 Temmuz Åžehitler Köprüsü (FotoÄŸraf: Pixabay)
Vodafone Ä°stanbul Maratonu sebebiyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
10 KasÄ±m 2018 21:21
Vodafone 40. Ä°stanbul Maratonu dolayÄ±sÄ±yla 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraki Spor Ä°stanbul tarafÄ±ndan, "SaÄŸlÄ±klÄ± YarÄ±nlara KoÅŸ Ä°stanbul" temasÄ±yla düzenlenecek Vodafone 40. Ä°stanbul Maratonu dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
15 Temmuz Åžehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle kapatÄ±ldÄ±. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
34 Z numaralÄ± metrobüsler, SöÄŸütlüçeÅŸme-Zincirlikuyu arasÄ±, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet veriyor. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 08:12
Ä°stanbul'da yarÄ±n maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
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