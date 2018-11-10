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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 21:24
15 Temmuz Åžehitler Köprüsü (FotoÄŸraf: Pixabay)
Vodafone Ä°stanbul Maratonu sebebiyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
10 KasÄ±m 2018 21:21
Vodafone 40. Ä°stanbul Maratonu dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da bazÄ± yollar yarÄ±n (11 KasÄ±m Pazar) trafiÄŸe kapanacak.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraki Spor Ä°stanbul tarafÄ±ndan, "SaÄŸlÄ±klÄ± YarÄ±nlara KoÅŸ Ä°stanbul" temasÄ±yla düzenlenecek Vodafone 40. Ä°stanbul Maratonu dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak.
Ä°ETT'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n (11 KasÄ±m Pazar) gerçekleÅŸecek 40. Ä°stanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü, saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
34 Z numaralÄ± metrobüsler, SöÄŸütlüçeÅŸme-Zincirlikuyu arasÄ±, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 21:24
Ä°stanbul'da yarÄ±n maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
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