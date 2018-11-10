Binler 40. Ä°stanbul Maratonuâ€™nda koÅŸtu

Bu yÄ±l 40'Ä±ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Maratonuâ€™nda gazeteciler â€˜basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™, hak savunucularÄ± â€˜adaletâ€™ iÃ§in koÅŸtu.

‘SaÄŸlÄ±klÄ± yarÄ±nlara koÅŸ Ä°stanbul’ temasÄ±yla bu yÄ±l 40’Ä±ncÄ±sÄ± düzenlenen Ä°stanbul Maratonu’nda binler koÅŸtu. Gazeteciler ‘basÄ±n özgürlüÄŸü’, hak savunucularÄ± ‘adalet’ için koÅŸarken, 15 kilometre koÅŸusunu erkeklerde KenyalÄ± Shadrack Korir, kadÄ±nlarda ise milli atlet Yasemin Can birinci tamaladÄ±. Tekerlekli sandalye kategorisinde ise erkeklerde Ömer Çantay, kadÄ±nlarda ise Hamide DoÄŸangün ilk sÄ±rayÄ± elde etti.

“SaÄŸlÄ±klÄ± yarÄ±nlara koÅŸ Ä°stanbul” temasÄ±yla bu yÄ±l 40’ncÄ±sÄ± düzenlenen Ä°stanbul Maratonu'nun kazananlarÄ± belli oldu. KoÅŸuda erkeklerde ilk sÄ±rayÄ± 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle KenyalÄ± atlet Shadrack Korir elde etti. Korir ile aynÄ± dereceyi elde etmesine raÄŸmen milli atlet Polat Kemboi ArÄ±kan, hakem kararÄ±yla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Uganda'dan Albert Chemutai ise 43 dakika 8 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

KadÄ±nlarda ise milli atlet Yasemin Can, 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle kürsünün birinci basamaÄŸÄ±na çÄ±ktÄ±. KenyalÄ± sporculardan Delvine Meringor 48 dakika 39 saniyelik süresiyle ikinci, Daisy Jeptoo Kimeli ise 49 dakika 1 saniye ile üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: Veli Gürgah/AA

Ä°stanbul Maratonu tekerlekli sandalye kategorisinde Ömer Çantay, 2 saat 9 dakika 29 saniyelik derecesiyle erkeklerde kürsünün zirvesinde yer aldÄ±. Bu kategoride Birol Kamar 2 saat 34 dakika 33 saniyelik süresiyle ikinci, Ali Ulu ise 3 saat 25 dakika 1 saniye ile üçüncü oldu.

KadÄ±nlarda ise Hamide DoÄŸangün 2 saat 20 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliÄŸi, Zübeyde Süpürgeci 2 saat 22 dakika 51 saniye ile ikinciliÄŸi, Zeynep Acet ise 2 saat 40 dakika 4 saniye ile üçüncülüÄŸü elde etti.

GAZETECÄ°LERLE DAYANIÅžMAK Ä°ÇÄ°N KOÅžTU

Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 70. yÄ±lÄ±nda, insan haklarÄ±nÄ±n vurgu yapmak için Af Örgütü de Ä°stanbul Maratonunda yerini aldÄ±.

Bu sabah Ä°stanbul Maratonu’nda 15 bin koÅŸusuna katÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z insan haklarÄ± için koÅŸmaya hazÄ±r! #Haklarimiz70YaÅŸÄ±nda pic.twitter.com/uDZTIB9xUL — Amnesty Turkey (@aforgutu) 11 KasÄ±m 2018

RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu da gazetecilerle dayanÄ±ÅŸmak için Ä°stanbul Maratonu’nda koÅŸtu.

EMEL KORKMAZ BURS FONU Ä°ÇÄ°N KOÅžTU

Gezi direniÅŸinde polis ve esnaf tarafÄ±ndan öldürülen Ali Ä°smail Korkmaz anÄ±sÄ±na kurulan Ali Ä°smail Korkmaz VakfÄ± (ALÄ°KEV), bu yÄ±l da sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak saÄŸlamak için maratondaydÄ±. Ali Ä°smail’in annesi Emel Korkmaz, Ali Ä°smail Korkmaz Burs Fonu için koÅŸtu.

‘SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETE DÄ°KKAT ÇEKMEK Ä°ÇÄ°N KOÅžTULAR’

Türk Toraks DerneÄŸi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek üyelerinden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 40 hekim; “SaÄŸlÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±na KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Åžiddete” dikkat çekmek amacÄ±yla, Vodafone 40'Ä±ncÄ± Ä°stanbul Maratonu'nda koÅŸtu.

Dernek üyeleri ellerinde “ArtÄ±k yeter, ÅŸiddete hayÄ±r”, “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sona ersin”, “Doktor ölümleri yetmedi mi?”, “Göstermelik deÄŸil, ÅŸiddeti durduracak yasalar istiyoruz” yazÄ±lÄ± dövizlerle maratona katÄ±ldÄ±lar.

TÜRK TORAKS DERNEÄžÄ° SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETE DÄ°KKAT ÇEKMEK Ä°ÇÄ°N Ä°STANBUL MARATONU'NDA

Ä°stanbul Åžubesi'nin organizasyonuyla bu yÄ±l Türk Toraks DerneÄŸi üyeleri, siyah kÄ±yafetleri ve yakÄ±n zamanda hayatÄ±nÄ± kaybeden Dr.Fikret HacÄ±osman'Ä±n maskeleriyle saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete dikkat çektiler. pic.twitter.com/G72Cdz6d0g — Türk Toraks DerneÄŸi (@ToraksDernegi) 11 KasÄ±m 2018

Türk Toraks DerneÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, “Katledilen tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±na Ä°stanbul Maratonu’nda 10 km koÅŸuyu tamamladÄ±k. AmacÄ±mÄ±z, yaÅŸamÄ±nÄ± halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na adayan biz saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na uygulanan ÅŸiddetin önlenmesi, her türlü ÅŸiddet özendirici davranÄ±ÅŸa son verilmesi ve bu konuya iliÅŸkin daha kapsamlÄ±, etkili, caydÄ±rÄ±cÄ± bir yasanÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak toplumsal bilincin oluÅŸturulmasÄ±dÄ±r'' ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

MS HASTALARINA DÄ°KKAT ÇEKMEK Ä°ÇÄ°N KOÅžTU

FotoÄŸraf: AA

Retro (ters) koÅŸu dalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2008 Dünya Retro KoÅŸu ÅžampiyonasÄ±'nda birinci olan ve Türkiye'nin ilk ters koÅŸucusu olarak kabul edilen Ömer Aslan, Multipl Skleroz (MS) hastalarÄ±nÄ±n sosyal ve iÅŸ yaÅŸamlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilebilmesine dikkati çekmek için Vodafone 40. Ä°stanbul Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru ters koÅŸarak bir ilke imza attÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul'da yarÄ±n maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 14:15

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